ఈ రెడీమేడ్ చీరలను రెండు నిమిషాల్లో కట్టేసుకోవచ్చు

life May 15 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:pinterest
రఫుల్ రెడీ టు వేర్ చీర

రఫుల్ డిజైన్‌తో వచ్చే రెడీ టు వేర్ చీరలు చాలా స్టైలిష్‌గా కనిపిస్తాయి. వీటిని కట్టుకోవడానికి ఎక్కువ సమయం పట్టదు. పార్టీలు, పండుగల ఫంక్షన్లకు ఇవి బావుంటాయి.

సీక్విన్ వర్క్ చీర

లైట్ సీక్విన్ వర్క్‌తో ఉండే రెడీ టు వేర్ చీర కట్టుకోగానే గ్లామరస్ లుక్ వచ్చేస్తుంది. పెళ్లిళ్లు, రిసెప్షన్లకు ఈ చీర చాలా బెటర్ ఎంపిక.

బెల్ట్ స్టైల్ చీర

బెల్ట్‌తో వచ్చే రెడీ మేడ్ చీర ఇది.  ఈ రోజుల్లో ఫుల్ ట్రెండింగ్‌లో ఉన్నాయి. ఇవి మీ లుక్‌కు ఇండో-వెస్టర్న్ టచ్ ఇస్తాయి. 

ఫ్లోరల్ ప్రింట్ చీర

ఫ్లోరల్ ప్రింట్‌తో ఉండే రెడీమేడ్ చీరలు ఇవి. చాలా తేలికగా, సౌకర్యవంతంగా, ఎంతో ఎలిగెంట్‌గా కనిపిస్తాయి.

రెడీ ప్లీటెడ్ చీర

కుచ్చిళ్లు కుట్టేసి వచ్చే రెడీమేడ్ చీరను ఇబ్బంది లేకుండా నిమిషాల్లో కట్టేసుకోవచ్చు. ఇది పర్ఫెక్ట్ ట్రెడిషనల్, నీట్ లుక్ ఇస్తుంది.

షిమ్మరీ నెట్ చీర

షిమ్మరీ నెట్ ఫ్యాబ్రిక్‌తో చేసిన రెడీ మేడ్ చీర ఇది.  పార్టీ వేర్ లుక్‌కు అద్భుతంగా ఉంటుంది. 

సిల్క్ రెడీ టు వేర్ చీర

సిల్క్ ఫ్యాబ్రిక్‌తో చేసిన రెడీ మేడ్ చీర ట్రెడిషనల్, రాయల్ లుక్ ఇస్తుంది. 

