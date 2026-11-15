పెరట్లో పెంచే మొక్కలకు బెస్ట్ ఎరువు ఇదే

బంగాళదుంప, ఉల్లిపాయ, దోసకాయ, క్యారెట్ లాంటి కూరగాయల తొక్కలను బయట పడేయకండి. వీటిని మట్టిలో కలిపితే, అవి కుళ్లిపోయి మొక్కలకు అవసరమైన సహజ పోషకాలను అందిస్తాయి.
మొక్కలు ఎప్పుడూ పచ్చగా ఉండటానికి వాడిన టీ పొడి లేదా టీ ఆకులను వాడొచ్చు. ఇందులో నైట్రోజన్ శాతం ఎక్కువగా ఉంటుంది, ఇది నేల సారాన్ని పెంచే మంచి ఎరువుగా పనిచేస్తుంది.
గుడ్డు పెంకుల్లో క్యాల్షియం పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఇది మొక్కల వేర్లను బలోపేతం చేస్తుంది. గుడ్డు పెంకులను బాగా ఆరబెట్టి, పొడి చేసి మొక్క మట్టి మీద చల్లండి.
బియ్యం కడిగిన తర్వాత వచ్చే నీటిని పారబోయకుండా మొక్కలకు పోయండి. ఇందులో ఉండే మినరల్స్, పిండిపదార్థాలు మొక్కలకు బలాన్ని ఇచ్చి ఆరోగ్యంగా పెరిగేలా చేస్తాయి.
ఈ సులభమైన, సహజ పద్ధతులను పాటించడం ద్వారా మార్కెట్లో దొరికే రసాయన ఎరువులు లేకుండానే మీ ఇంటి గార్డెన్ను అందంగా, పచ్చగా ఉంచుకోవచ్చు!
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