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నెమలి డిజైన్ మెట్టెలు.. పాదాలకు ఎంత అందమో!

life Nov 15 2026
Author: Kavitha G Image Credits:pinterest
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ఆక్సిడైజ్డ్ మెట్టెలు

నెమలి అందాన్ని ప్రతిబింబించే ఈ మెట్టెలు పాదాలకు మరింత అందాన్ని తీసుకొస్తాయి. ఈ డిజైన్ మహిళలకు ఇట్టే నచ్చేస్తుంది. 

Image credits: pinterest
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వెండి మెట్టెలు

వెండితో తయారైన నెమలి డిజైన్ మెట్టెలు చూడటానికి ఎంతో అందంగా ఉంటాయి. ట్రెడిషనల్ దుస్తులతో చక్కగా సరిపోతాయి.

Image credits: instagram
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స్టోన్ మెట్టెలు

పండగలు, శుభకార్యాల్లో పెట్టుకోవడానికి ఈ మెట్టెలు బెస్ట్ ఆప్షన్. చీరలతో ధరిస్తే మరింత ఆకర్షణీయంగా కనిపిస్తాయి.

Image credits: pinterest
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అడ్జస్టబుల్ మెట్టెలు

పురివిప్పిన నెమలి డిజైన్ లో ఉన్న ఈ అడ్జస్టబుల్ మెట్టెలు ఎవ్వరికైనా ఇట్టే సెట్ అవుతాయి. పాదాలకు అందంగా ఉంటాయి.

Image credits: pinterest
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డైలీవేర్ మెట్టెలు

రంగురంగుల రాళ్లతో డిజైన్ చేసిన ఈ మెట్టెలు తక్కువ బడ్జెట్ లో వస్తాయి. డైలీవేర్ కి సూపర్ గా ఉంటాయి.

Image credits: pinterest
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గ్రీన్ స్టోన్ మెట్టెలు

గ్రీన్ స్టోన్స్ పొదిగిన ఈ నెమలి డిజైన్ మెట్టెలు వర్కింగ్ ఉమెన్స్ కి చాలా బాగుంటాయి. స్టైలిష్ లుక్ ఇస్తాయి.

Image credits: pinterest
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స్టైలిష్ మెట్టెలు

పాదాలకు నిండుగా, అందంగా కనిపించాలంటే ఈ వెడల్పాటి డిజైన్ మెట్టెలు మంచి ఎంపిక. ప్రత్యేక సందర్భాలకు చక్కగా సరిపోతాయి.

Image credits: jkjewellersjodhpur36 Instagram

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