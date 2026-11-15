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ప్రతిరోజూ ఉదయాన్నే మిరియాల నీరు తాగితే మీకే మంచిది

life Nov 15 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:Getty
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రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది

ప్రతిఇంట్లో మిరియాలు ఉంటాయి. ఉదయాన్నే పరగడుపున మిరియాలు మరిగించిన నీటిని తాగడం అలవాటు చేసుకుంటే ఎంతో మంచిది.

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మలినాలు తొలగిపోతాయి

మిరియాల నీరు శరీరంలోకి  చేరాక శరీరంలో పేరుకుపోయిన టాక్సిన్స్ (మలినాలు) చాలా సులభంగా బయటకు పంపుతుంది. 

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జలుబు, దగ్గు తగ్గుతాయి

జ్వరం, దగ్గు, జలుబు, గొంతు నొప్పి వంటి సమస్యలు రాకుండా ఉండాలంటే మిరియాల నీరు అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది.

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గ్యాస్ ట్రబుల్ దూరం

గ్యాస్ సమస్యలతో బాధపడేవారికి మిరియాల నీరు మంచి ఔషధమనే చెప్పాలి. ప్రతిరోజూ పరగడుపున మిరియాల నీటిని తాగడం వల్ల మంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది.

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చెడు కొలెస్ట్రాల్‌కు చెక్

ఇది శరీరంలోని చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ను తగ్గించి, మంచి కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను మెరుగుపరచడంలో సహాయపడుతుంది.

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బరువు తగ్గుతారు

బరువు తగ్గడంలో ఇది ఎంతగానో సాయపడుతుంది. థర్మోజెనిక్ గుణాలు ఉన్న మిరియాలు జీవక్రియను వేగవంతం చేసి క్యాలరీలను కరిగిస్తాయి.

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