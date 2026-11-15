ప్రతిరోజూ ఉదయాన్నే మిరియాల నీరు తాగితే మీకే మంచిది

ప్రతిఇంట్లో మిరియాలు ఉంటాయి. ఉదయాన్నే పరగడుపున మిరియాలు మరిగించిన నీటిని తాగడం అలవాటు చేసుకుంటే ఎంతో మంచిది.
మిరియాల నీరు శరీరంలోకి చేరాక శరీరంలో పేరుకుపోయిన టాక్సిన్స్ (మలినాలు) చాలా సులభంగా బయటకు పంపుతుంది.
జ్వరం, దగ్గు, జలుబు, గొంతు నొప్పి వంటి సమస్యలు రాకుండా ఉండాలంటే మిరియాల నీరు అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది.
గ్యాస్ సమస్యలతో బాధపడేవారికి మిరియాల నీరు మంచి ఔషధమనే చెప్పాలి. ప్రతిరోజూ పరగడుపున మిరియాల నీటిని తాగడం వల్ల మంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది.
ఇది శరీరంలోని చెడు కొలెస్ట్రాల్ను తగ్గించి, మంచి కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను మెరుగుపరచడంలో సహాయపడుతుంది.
బరువు తగ్గడంలో ఇది ఎంతగానో సాయపడుతుంది. థర్మోజెనిక్ గుణాలు ఉన్న మిరియాలు జీవక్రియను వేగవంతం చేసి క్యాలరీలను కరిగిస్తాయి.
Hair Growth: కరివేపాకును ఇలా వాడితే జుట్టు ఒత్తుగా పెరిగేస్తుంది
Earrings: చీరల మీదకు సూపర్ గా సెట్ అయ్యే హెవీ ఇయర్ రింగ్స్.. చూసేయండి!
Camphor: కర్పూరం వాసన చూస్తే ఏమవుతుంది?
Worst Foods for Diabetes: షుగర్ వ్యాధి ప్రమాదాన్ని పెంచే ఫుడ్స్ ఇవే!