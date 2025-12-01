Telugu

చియా సీడ్స్ ఎక్కువగా తీసుకుంటే ఏమౌతుందో తెలుసా?

food-life Dec 01 2025
Author: ramya Sridhar Image Credits:Getty
Telugu

చియా సీడ్స్ లో పోషకాలు...

చియా సీడ్స్ లో పోషకాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. వీటిలో ఫైబర్, ప్రొటీన్, ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు మంచి మోతాదులో ఉంటాయి.

Image credits: Getty
Telugu

చియా విత్తనాలు ఎక్కువగా తింటే...

చియా విత్తనాలను ఎక్కువగా తినడం వల్ల రకరకాల ఆరోగ్య సమస్యలు వస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

Image credits: Getty
Telugu

కడుపునొప్పి, మలబద్ధకం

శరీరంలోకి ఫైబర్ ఎక్కువగా చేరడం వల్ల కడుపునొప్పి, మలబద్ధకం, విరేచనాలు, కడుపు ఉబ్బరం, గ్యాస్ లాంటి సమస్యలు వస్తాయి.

Image credits: Getty
Telugu

ఊపిరాడకపోవడం

చియా విత్తనాలను జాగ్రత్తగా తినాలి. అవి గొంతులో అడ్డంపడి ఊపిరాడకుండా చేసే ప్రమాదం ఉంది.

Image credits: Getty
Telugu

అలర్జీ సమస్య

చియా విత్తనాలు తిన్న తర్వాత కొందరిలో అలర్జీ సమస్యలు రావచ్చు. చర్మంపై దురద, దద్దుర్లు కనిపించవచ్చు.

Image credits: Getty
Telugu

రక్తపోటును తగ్గిస్తుంది

కొంతమందిలో చియా విత్తనాలు రక్తపోటును తగ్గించేందుకు కారణమవుతాయి.

Image credits: Getty
Telugu

రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను తగ్గిస్తుంది

చియా విత్తనాలు రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను తగ్గించడానికి కారణమవుతాయని కొన్ని అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి.

Image credits: Getty

రోజూ ఉదయాన్నే ఓట్స్ తింటే ఏమౌతుంది?

ముఖంలో గ్లో పెరగాలంటే మీ ఫుడ్ లో ఇవి ఉండాల్సిందే!

వెల్లుల్లి రోజూ తింటే ఏమౌతుంది?

బరువు తగ్గాలని డైట్ చేస్తున్నారా? అయితే, ఇవి తినండి చాలు