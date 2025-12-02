Telugu

బీపీని కంట్రోల్ చేసే 5 బెస్ట్ ఫుడ్స్ ఇవిగో!

food-life Dec 02 2025
Author: Kavitha G Image Credits:Getty
అరటిపండు

అరటిపండులో పొటాషియం పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఇది సోడియం స్థాయిలను బ్యాలెన్స్ చేసి, అదనపు సోడియంను బయటకు పంపుతుంది.

Image credits: freepik
బీట్‌రూట్

బీట్‌రూట్ రక్తపోటును తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. ఇందులో ఆర్గానిక్ నైట్రేట్లు ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఈ నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ రక్త నాళాలను విస్తరింపజేయడానికి సహాయపడుతుంది. 

Image credits: Getty
డార్క్ చాక్లెట్

డార్క్ చాక్లెట్‌లో మెగ్నీషియం, ఫ్లేవనాల్స్ ఉంటాయి. ఇవి నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ ఉత్పత్తిని పెంచి రక్తపోటును తగ్గిస్తాయి.

Image credits: Getty
దానిమ్మ

దానిమ్మ కూడా రక్తపోటును నియంత్రించడంలో సహాయపడుతుంది. 

Image credits: Meta AI
అల్లం

అల్లం రక్తపోటును తగ్గించడం ద్వారా గుండె ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది. పేగుల్లో ఒత్తిడిని తగ్గించి మలబద్ధకాన్ని కూడా నివారిస్తుంది. 

Image credits: Getty

