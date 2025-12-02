అరటిపండులో పొటాషియం పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఇది సోడియం స్థాయిలను బ్యాలెన్స్ చేసి, అదనపు సోడియంను బయటకు పంపుతుంది.
బీట్రూట్ రక్తపోటును తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. ఇందులో ఆర్గానిక్ నైట్రేట్లు ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఈ నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ రక్త నాళాలను విస్తరింపజేయడానికి సహాయపడుతుంది.
డార్క్ చాక్లెట్లో మెగ్నీషియం, ఫ్లేవనాల్స్ ఉంటాయి. ఇవి నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ ఉత్పత్తిని పెంచి రక్తపోటును తగ్గిస్తాయి.
దానిమ్మ కూడా రక్తపోటును నియంత్రించడంలో సహాయపడుతుంది.
అల్లం రక్తపోటును తగ్గించడం ద్వారా గుండె ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది. పేగుల్లో ఒత్తిడిని తగ్గించి మలబద్ధకాన్ని కూడా నివారిస్తుంది.
