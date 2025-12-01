Telugu

సమంత జ్యువెలరీ కలెక్షన్ అదుర్స్

life Dec 01 2025
Author: Haritha Chappa Image Credits:INSTAGRAM/Samantha
గోల్డ్ ప్లేటెడ్ చోకర్

గోల్డ్ ప్లేటెడ్ చోకర్‌ చీరల మీదకు నప్పుతుంది. ఇలాంటి చోకర్లు వెయ్యి రూపాయలలోపు సులభంగా దొరుకుతాయి.

Image credits: INSTAGRAM/Samantha
సర్కిల్ రింగ్ డిజైన్

గోల్డ్ ప్లేటెడ్ నెక్లెస్‌తో పాటు గోల్డ్ ప్లేటెడ్ సర్కిల్ స్టేట్‌మెంట్ రింగ్ కూడా ధరించవచ్చు. ఇలాంటి ఉంగరంతో గాజులు లేదా బ్రాస్‌లెట్ ధరించాల్సిన అవసరం లేదు.

Image credits: INSTAGRAM/Samantha
అమెరికన్ డైమండ్ చెవిపోగులు

వజ్రాలతో మెరిసిపోతున్న సమంత నెక్లెస్ డిజైన్ లుక్‌ను రీక్రియేట్ చేయవచ్చు. ఇవి ఎంతో ఎలిగెంట్ లుక్ అందిస్తాయి.

Image credits: INSTAGRAM/Samantha
గోల్డ్ ప్లేటెడ్ గాజుల డిజైన్

సమంత తన పెళ్లిలో గోల్డ్ ప్లేటెడ్ గాజులతోపాటు హారం ధరించింది. ఆమె హారం చూడటానికి చాలా అందంగా ఉంది.

Image credits: Instagram
ముత్యాల లాకెట్టు చోకర్

మీరు హెవీ లాకెట్లు ఉన్న చోకర్‌ను సింపుల్ చీరతో ధరిస్తే ఎంతో కొత్తగా ఉంటారు. ఇలాంటి స్టేట్‌మెంట్ ముత్యాల లాకెట్టు చోకర్లు చూడటానికి రాయల్‌గా ఉంటాయి. 

Image credits: INSTAGRAM/Samantha
ముత్యాల స్టేట్‌మెంట్ చోకర్

సమంత తెల్లటి ముత్యాల లాకెట్లు ఉన్న చోకర్ ధరించింది. మీరు కూడా ఇలాంటి హెవీ చోకర్‌ను నల్లటి డ్రెస్‌తో ధరించవచ్చు.

Image credits: Instagram

