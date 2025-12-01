సమంత జ్యువెలరీ కలెక్షన్ అదుర్స్

గోల్డ్ ప్లేటెడ్ చోకర్ చీరల మీదకు నప్పుతుంది. ఇలాంటి చోకర్లు వెయ్యి రూపాయలలోపు సులభంగా దొరుకుతాయి.
గోల్డ్ ప్లేటెడ్ నెక్లెస్తో పాటు గోల్డ్ ప్లేటెడ్ సర్కిల్ స్టేట్మెంట్ రింగ్ కూడా ధరించవచ్చు. ఇలాంటి ఉంగరంతో గాజులు లేదా బ్రాస్లెట్ ధరించాల్సిన అవసరం లేదు.
వజ్రాలతో మెరిసిపోతున్న సమంత నెక్లెస్ డిజైన్ లుక్ను రీక్రియేట్ చేయవచ్చు. ఇవి ఎంతో ఎలిగెంట్ లుక్ అందిస్తాయి.
సమంత తన పెళ్లిలో గోల్డ్ ప్లేటెడ్ గాజులతోపాటు హారం ధరించింది. ఆమె హారం చూడటానికి చాలా అందంగా ఉంది.
మీరు హెవీ లాకెట్లు ఉన్న చోకర్ను సింపుల్ చీరతో ధరిస్తే ఎంతో కొత్తగా ఉంటారు. ఇలాంటి స్టేట్మెంట్ ముత్యాల లాకెట్టు చోకర్లు చూడటానికి రాయల్గా ఉంటాయి.
సమంత తెల్లటి ముత్యాల లాకెట్లు ఉన్న చోకర్ ధరించింది. మీరు కూడా ఇలాంటి హెవీ చోకర్ను నల్లటి డ్రెస్తో ధరించవచ్చు.
