ఒక్క గ్రామ్ గోల్డ్ ఉంగరం ఇది. మీ వేళ్లకు పర్ఫెక్ట్గా సెట్ అయ్యే ఉంగరం కోసం చూస్తుంటే ఈ డిజైన్ ఎంపిక చేసుకోవచ్చు.
ఈ ఉంగరం చాలా సన్నని బెల్ట్తో, డబుల్ లేయర్ డిజైన్లో వస్తుంది. దీని లైట్వెయిట్ లుక్ చాలా సాఫ్ట్గా, అందంగా ఉంటుంది.
ఒక గ్రామ్ స్టోన్ స్టడెడ్ గోల్డ్ రింగ్ రోజూ పెట్టుకోవడానికి పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది. ఇది పెట్టుకుంటే చాలా స్టైలిష్గా కనిపిస్తారు.
ఈ ఉంగరంలో చిన్న రెడ్ స్టోన్ ఉంటుంది. ఇది చూడటానికి అచ్చం డైమండ్లా కనిపిస్తుంది. సన్నని బ్యాండ్తో ఇది మరింత అందంగా కనిపిస్తుంది.
సన్నని వేళ్లకు ఈ ముత్యాలు పొదిగిన డబుల్ బెల్ట్ రింగ్ బావుంటుంది. దీన్ని పెట్టుకుంటే చాలా స్టైలిష్ లుక్ వస్తుంది.
పువ్వులు, ఆకుల డిజైన్తో వచ్చే ఈ అడ్జస్టబుల్ స్టోన్ ప్యాటర్న్ గోల్డ్ రింగ్ ఈ మధ్య బాగా ట్రెండ్ అవుతోంది.
సన్నని వేళ్లకు ఈ స్లీక్ సింగిల్ బెల్ట్ గోల్డ్ రింగ్ డిజైన్ చాలా అందంగా, బ్యాలెన్స్డ్గా కనిపిస్తుంది. ఇది ఎవర్గ్రీన్ ఛాయిస్.
పూల ఆకారంలో ఉండే ఈ చిన్న ఉంగరం చాలా క్యూట్గా, ఫెమినిన్ లుక్ను ఇస్తుంది. మంచి గర్లీ టచ్ ఉన్న రింగ్ ఇది.
