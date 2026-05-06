ప్లేన్ గాజులకు కొన్ని హ్యాంగింగ్స్ జోడించి వాటిని క్రియేటివ్ గా తయారు చేసుకోవచ్చు. ఇవి స్టైలిష్ లుక్ ఇవ్వొచ్చు.
స్క్వేర్ షేప్లో ఉండే ప్లేన్ గాజులకు ముత్యాల హ్యాంగింగ్స్ ఉన్న డిజైన్లు మీకు రూ.100 నుంచి రూ.150 మధ్య సులభంగా దొరుకుతాయి.
కుందన్ వర్క్ చేసిన గాజులకు జుంకాలు వేలాడుతుంటే ఎంతో అందంగా ఉంటాయి. వీటిని నాలుగింటి సెట్గా ధరించవచ్చు లేదా మీ గాజుల సెట్తో కలిపి కూడా వేసుకోవచ్చు.
ముత్యాల గాజులతో పాటు పెద్ద ముత్యాల హ్యాంగింగ్స్ డిజైన్ ఎంతో స్టైలిష్ గా ఉంటాయి.
ప్లేన్ వెల్వెట్ లేదా థ్రెడ్ వర్క్ చేసిన గాజులతో పాటు మీనాకారి, కుందన్ వర్క్ తో ఇలాంటి అందమైన గాజులు వస్తాయి.
గోల్డెన్ హ్యాంగింగ్ గాజులను ఏ డ్రెస్పైకైనా ధరించవచ్చు. ఇందులో గోల్డెన్ ప్లేన్ గాజులతో పాటు క్రిస్టల్, పూసల హ్యాంగింగ్స్ ఉన్నాయి.
ముత్యాల హ్యాంగింగ్స్ ఉన్న ఈ గాజుల డిజైన్ను ప్రయత్నించండి. ఇందులో చిన్నవి, పెద్దవి కలిపి చాలా ముత్యాల హ్యాంగింగ్స్ అందంగా ఉంటాయి.
