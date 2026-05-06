చేతుల అందాన్ని రెట్టింపుచేసే బంగారు బ్రేస్లెట్స్..

life May 06 2026
Author: Kavitha G Image Credits:instagram
ఫ్లవర్ డిజైన్ బ్రేస్లెట్

సన్నటి చైన్, ఫ్లవర్ డిజైన్ తో ఉన్న ఈ బ్రేస్లెట్ స్టైలిష్ లుక్ ఇస్తుంది. 5 గ్రాముల్లో చేయించుకోవచ్చు. 

మినిమల్ హార్ట్ చైన్ బ్రేస్‌లెట్

ఇది చాలా సింపుల్, ఎవర్ గ్రీన్ డిజైన్. సన్నని గోల్డ్ చైన్‌కు హార్ట్ మోటిఫ్స్ ఉంటాయి. దీనివల్ల చేతికి ఎలిగెంట్, క్లీన్ లుక్ వస్తుంది. 

అడ్జస్టబుల్ చైన్ గోల్డ్ బ్రేస్‌లెట్

రోజూ వేసుకోవడానికి, గ్రేస్‌ఫుల్ లుక్ కోసం ఈ అడ్జస్టబుల్ చైన్ గోల్డ్ బ్రేస్‌లెట్ బెస్ట్ ఛాయిస్. ఇందులో సింపుల్ పూసలు, చైన్ వర్క్ ఉంది.

నల్ల పూసల వర్క్‌ బ్రేస్‌లెట్

ఇందులోని చిన్న చిన్న నల్ల పూసలు లైట్‌గా మెరుస్తూ అందంగా కనిపిస్తాయి. ఈ డిజైన్ సన్నని మణికట్టుపై చాలా బాగుంటుంది. పార్టీవేర్ లుక్ ఇస్తుంది.

గోల్డ్ బీడ్స్ ప్యాటర్న్ బ్రేస్‌లెట్

సన్నని చైన్‌కు చిన్న చిన్న బంగారు పూసలు జతచేసి ఉంటాయి. ఇవి మణికట్టుకు నేచురల్, ఫ్రెష్ లుక్ ఇస్తాయి. ఈ డిజైన్ ఇండో-వెస్ట్రన్ డ్రెస్సులపైకి చాలా బాగుంటుంది.

స్టార్ మోటిఫ్ బ్రేస్‌లెట్

ఈ డిజైన్‌లో చిన్న చిన్న స్టార్స్ ఉంటాయి. ఇది మణికట్టుకు ఫెమినిన్, సాఫ్ట్ టచ్ ఇస్తుంది. లైట్ వెయిట్ డిజైన్ కావాలి అనుకునేవారికి ఇది పర్ఫెక్ట్ ఆప్షన్.

పెర్ల్ వర్క్ చైన్ బ్రేస్‌లెట్

ఇది మోడ్రన్, మినిమల్ డిజైన్. సన్నని చైన్ మధ్యలో చిన్న తెల్ల ముత్యాలు ఉంటాయి. ఇవి చాలా క్లీన్, స్టైలిష్ లుక్ ఇస్తాయి.  

ఇంటర్‌లాకింగ్ చైన్ బ్రేస్‌లెట్

తక్కువ బంగారంలో బ్రేస్లెట్ తీసుకోవాలి అనుకునేవారికి ఇలాంటి ఇంటర్‌లాకింగ్ చైన్ గోల్డ్ బ్రేస్‌లెట్ మంచి ఎంపిక. ఇది పెట్టుకుంటే చాలా అందంగా కనిపిస్తుంది. 

