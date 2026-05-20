Telugu

సింపుల్ వర్క్‌తో సన్నని షార్ట్ మంగళసూత్రాలు

life May 20 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:CHATGPT.COM
సింగిల్ స్టోన్ మంగళసూత్రం

బరువైన చైన్‌ కాకుండా ఇలా సింపుల్ గా ుండే తాళిబొట్టును ప్రయత్నించండి. చుట్టూ రాళ్ల ఫ్రేమ్, ముత్యాల వరుసలు ఆధునిక రూపాన్ని ఇస్తాయి.

Image credits: Pinterest
త్రీ ఫ్లవర్ చైన్ మంగళసూత్రం

ఇది డెలికేట్ డిజైన్‌తో ఉన్న మంగళసూత్రం. దీని పెండెంట్‌లో ఫ్లోరల్ మోటిఫ్ వర్క్ ఉంటుంది. ఇవి ఎవరికైనా ఇట్టే నచ్చేస్తుంది.

Image credits: Pinterest
డబుల్ రింగ్ రోజ్ గోల్డ్ మంగళసూత్రం

ఈ మంగళసూత్రంలో అమెరికన్ డైమండ్స్ ఉన్నాయి. ఇలాంటి రోజ్ గోల్డ్ డిజైన్లు మీకు రూ.4000 నుంచి రూ.10,000 మధ్య దొరుకుతాయి.

Image credits: Pinterest
స్టైలిష్ సింగిల్ స్టోన్ మంగళసూత్రం

సుమారు రూ.5000 ధరలో 9 క్యారెట్ల బంగారంతో తయారైన స్లీకీ మంగళసూత్రం ఇది. సన్నని చైన్‌లోని నల్లపూసలు నెక్లెస్ ఫీలింగ్‌ను అందిస్తాయి.

Image credits: Pinterest
క్లస్టర్ బోర్డర్ మంగళసూత్రం

ఈ మంగళసూత్రంమధ్యలో ఒక చిన్న పువ్వు ఉంటుంది. దీనికి రెండు వైపులా ఉన్న నల్లపూసల డిజైన్ ప్రత్యేకమైన లుక్‌ను ఇస్తుంది.

Image credits: Pinterest
లూప్ ఫ్లోరల్ గోల్డ్ మంగళసూత్రం

రోజ్ గోల్డ్ బేస్‌తో ఉన్న ఈ మంగళసూత్రానికి జత చేసిన మూడు అందమైన పువ్వులు, సాంప్రదాయ నల్లపూసల కాంబినేషన్‌లో చాలా ప్రత్యేకంగా కనిపిస్తాయి.

Image credits: Pinterest
క్వీన్స్ ఫ్లవర్ డ్రాప్ మంగళసూత్రం

రోజూ వేసుకునేందుకు ఇది బెస్ట్. ఇందులో నాలుగు ఆకుల డిజైన్‌తో పెండెంట్ ఉంటుంది. దీనికి ఉన్న స్టోన్ వర్క్ చాలా అందంగా కనిపిస్తుంది. 

Image credits: Pinterest

