మార్కెట్లో క్యారెట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. వీటిలో విటమిన్ సి, పొటాషియం వంటివి ఉంటాయి. క్యారెట్ నేరుగా తింటేనే ఆరోగ్యం. వండితో అందులోని పోషకాలు నశించే అవకాశం ఉంది.
వేసవి వస్తే దోసకాయ తినాల్సిందే. దీనిలో నిండుగా నీరే ఉంటుంది. ఇందులో విటమిన్ సి కూడా ఉంటుంది. కాబట్టి దోసకామ పచ్చిగా తింటేనే ఆరోగ్యం.
బ్రోకలీ కాస్త ఖరీదైనది. ఇందులో విటమిన్ సి, కాల్షియం, ప్రోటీన్ పోషకాలు ఉంటాయి. దీన్ని వండాల్సిన అవసర లేకుండా నేరుగా తింటే బోలెడన్నీ లాభాలు.
క్యాప్సికమ్ లో విటమిన్ సి అధికంగా ఉంటుంది. దీన్ని వండితే విటమిన్ సి తగ్గిపోతుంది. అందుకే దీన్ని పచ్చిగా తినడమే మంచిది.
ప్రతి ఇంట్లో ఉల్లిపాయ, వెల్లుల్లి ఉంటుంది. వీటిలో కొలెస్ట్రాల్, రక్తపోటును తగ్గించే లక్షణాలు ఉంటాయి. కాబట్టి వీటిని కూడా అప్పుడప్పుడు పచ్చిగా తినాలి.
కూరల్లో టమాటా ఉండాల్సిందే. దీన్ని పచ్చిగా తింటే మంచిది. దీనిలో విటమిన్ సి, లైకోపీన్ అధికంగా ఉంటుంది.
