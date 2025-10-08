Telugu

చిలగడదుంపను రెగ్యులర్ గా తింటే ఎన్ని లాభాలో తెలుసా?

health-life Oct 08 2025
Author: Kavitha G Image Credits:pexels
చిలగడదుంపలోని పోషకాలు

చిలగడదుంపలో ఫైబర్, విటమిన్లు, మినరల్స్ తో పాటు బీటా కెరోటిన్ అనే యాంటీఆక్సిడెంట్ పుష్కలంగా ఉంటుంది. 

Image credits: Getty
మెరుగైన జీర్ణవ్యవస్థకు..

చిలగడదుంపలోని ఫైబర్ మలబద్ధకాన్ని నివారించి.. మెరుగైన జీర్ణవ్యవస్థకు సహాయపడుతుంది.

Image credits: Getty
రక్తపోటు నియంత్రణకు..

అధిక రక్తపోటు ప్రమాదాన్ని తగ్గించడానికి సహాయపడే పొటాషియం.. చిలగడదుంపలో ఉంటుంది.

Image credits: Getty
బరువు తగ్గడానికి..

చిలగడదుంపలో కేలరీలు తక్కువగా.. ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. బరువు తగ్గాలనుకునేవారికి ఇది మంచి ఎంపిక. 

Image credits: Getty
బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్స్..

చిలగడదుంప గ్లైసెమిక్ ఇండెక్స్ తక్కువ. ఇది రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను స్థిరీకరించడానికి సహాయపడుతుంది.

Image credits: Getty
గుండె ఆరోగ్యానికి

చిలగడదుంపలోని ఫైబర్, పొటాషియం, యాంటీఆక్సిడెంట్లు చెడు కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను తగ్గించి, గుండె ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తాయి. 

Image credits: Getty
మెదడు ఆరోగ్యానికి..

చిలగడదుంపలోని యాంటీఆక్సిడెంట్లు, యాంటీ-ఇన్‌ఫ్లమేటరీ సమ్మేళనాలు మెదడు కణాలను దెబ్బతినకుండా కాపాడుతాయి.

Image credits: stockPhoto
చర్మ సౌందర్యానికి..

చిలగడదుంపలో అధిక మోతాదులో ఉండే విటమిన్ ఎ, యాంటీఆక్సిడెంట్లు వృద్ధాప్య ఛాయలను తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి.

Image credits: Getty
కంటి ఆరోగ్యానికి..

చిలగడదుంపలో బీటా కెరోటిన్ పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఇది కంటి ఆరోగ్యానికి మంచిది. 

Image credits: Getty

