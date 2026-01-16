Telugu

పాస్‌పోర్ట్ లేకపోయినా ఈ ముగ్గురూ ప్రపంచం చుట్టేయచ్చు

life Jan 16 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:Gmini AI
పాస్‌పోర్ట్, వీసా ఎవరికి అవసరం

సామాన్యుల నుంచి ప్రముఖుల వరకు విదేశాలకు వెళ్లాలంటే కచ్చితంగా పాస్‌పోర్ట్, వీసా ఉండాలి. వేర్వేరు దేశాల ఇమ్మిగ్రేషన్ అధికారులు అనుమతిస్తేనే అక్కడికి చేరుకుంటారు.

Image credits: Getty
వీరికి పాస్ పోర్టు అవసరం లేదు

ప్రపంచంలో పాస్‌పోర్ట్ లేకుండా ఎక్కడికైనా ప్రయాణించగల ముగ్గురు వ్యక్తులు ఉన్నారు. ఎందుకంటే వారు తమ దేశాలకు అత్యున్నత స్థాయిలో ప్రాతినిధ్యం వహిస్తారు.

Image credits: Getty
కింగ్ చార్లెస్ III

బ్రిటన్ దేశాధినేత కాబట్టి కింగ్ చార్లెస్ III కు పాస్‌పోర్ట్‌ అవసరం లేదు.  ఆయన పాస్‌పోర్ట్, వీసా లేకుండా ఎక్కడికైనా వెళ్లగలరు. ఇది శతాబ్దాల నాటి సంప్రదాయం.

Image credits: Getty
జపాన్ చక్రవర్తి

జపాన్ చక్రవర్తిని రాజ్యాంగం, సంప్రదాయం ప్రకారం దేశానికి సజీవ ప్రతీకగా భావిస్తారు. అందుకే ఆయన విదేశీ పర్యటనలకు పాస్‌పోర్ట్ తీసుకెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు.

Image credits: Getty
జపాన్ మహారాణి

జపాన్ మహారాణిగా ఆమెకు కూడా ఈ ప్రత్యేక హోదా ఉంది. రాజ సంప్రదాయం, అధికారిక హోదా వల్ల ఆమెకు కూడా విదేశీ ప్రయాణానికి పాస్‌పోర్ట్ అవసరం లేదు.

Image credits: wikipedia
సామాన్యులకు పాస్‌పోర్ట్ ఎందుకు కావాలి?

చాలా మందికి పాస్‌పోర్ట్ అవసరం. ఎందుకంటే అది ఒక వ్యక్తి గుర్తింపు, పౌరసత్వాన్ని రుజువు చేస్తుంది.

Image credits: Getty
140 కోట్లకు పైగా అంతర్జాతీయ పర్యటనలు

ఐక్యరాజ్యసమితి ప్రపంచ పర్యాటక సంస్థ ప్రకారం, 2023లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా 140 కోట్లకు పైగా అంతర్జాతీయ ప్రయాణాలు నమోదయ్యాయి.

Image credits: Getty

