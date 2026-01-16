సామాన్యుల నుంచి ప్రముఖుల వరకు విదేశాలకు వెళ్లాలంటే కచ్చితంగా పాస్పోర్ట్, వీసా ఉండాలి. వేర్వేరు దేశాల ఇమ్మిగ్రేషన్ అధికారులు అనుమతిస్తేనే అక్కడికి చేరుకుంటారు.
ప్రపంచంలో పాస్పోర్ట్ లేకుండా ఎక్కడికైనా ప్రయాణించగల ముగ్గురు వ్యక్తులు ఉన్నారు. ఎందుకంటే వారు తమ దేశాలకు అత్యున్నత స్థాయిలో ప్రాతినిధ్యం వహిస్తారు.
బ్రిటన్ దేశాధినేత కాబట్టి కింగ్ చార్లెస్ III కు పాస్పోర్ట్ అవసరం లేదు. ఆయన పాస్పోర్ట్, వీసా లేకుండా ఎక్కడికైనా వెళ్లగలరు. ఇది శతాబ్దాల నాటి సంప్రదాయం.
జపాన్ చక్రవర్తిని రాజ్యాంగం, సంప్రదాయం ప్రకారం దేశానికి సజీవ ప్రతీకగా భావిస్తారు. అందుకే ఆయన విదేశీ పర్యటనలకు పాస్పోర్ట్ తీసుకెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు.
జపాన్ మహారాణిగా ఆమెకు కూడా ఈ ప్రత్యేక హోదా ఉంది. రాజ సంప్రదాయం, అధికారిక హోదా వల్ల ఆమెకు కూడా విదేశీ ప్రయాణానికి పాస్పోర్ట్ అవసరం లేదు.
చాలా మందికి పాస్పోర్ట్ అవసరం. ఎందుకంటే అది ఒక వ్యక్తి గుర్తింపు, పౌరసత్వాన్ని రుజువు చేస్తుంది.
ఐక్యరాజ్యసమితి ప్రపంచ పర్యాటక సంస్థ ప్రకారం, 2023లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా 140 కోట్లకు పైగా అంతర్జాతీయ ప్రయాణాలు నమోదయ్యాయి.
చలికాలంలో ఉసిరి రసం ఎందుకు తాగాలి?
చర్మ సౌందర్యానికి వేపాకు ఎన్ని రకాలుగా ఉపయోగపడుతుందో తెలుసా?
Lemon: నిమ్మకాయను ఇన్ని రకాలుగా కూడా వాడొచ్చని మీకు తెలుసా?
8 గ్రాముల్లో షార్ట్ నల్లపూసల దండ.. ట్రెండీ డిజైన్స్ ఇవిగో