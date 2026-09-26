సింపుల్ డిజైన్లోనూ ఎలిగెంట్గా కనిపించాలి అనుకుంటే ఈ స్టడ్స్ మంచి ఎంపిక. రోజూవారీ వాడకానికి సూపర్ గా ఉంటాయి.
పువ్వుల డిజైన్ లో ఉన్న ఈ సిల్వర్ స్టడ్స్ చాలా తక్కువ బడ్జెట్ లో వస్తాయి. పెట్టుకుంటే అందంగా కనిపిస్తాయి.
రౌండ్ షేప్ లో ఫ్లాట్ డిజైన్ లో ఉన్న ఈ వెండి స్టడ్స్ అన్ని వయసులవారికి నప్పుతాయి. డైలీవేర్ కి అందంగా, కంఫర్ట్ గా ఉంటాయి.
స్క్రూ బ్యాక్ తో ఉన్న ఈ బటర్ ఫ్లై డిజైన్ వెండి కమ్మలు కాలేజీ అమ్మాయిలకు చాలా బాగుంటాయి. ఎక్కువకాలం మన్నికగా ఉంటాయి.
చిన్న స్టోన్, ఓపెన్ ఫ్లవర్ డిజైన్ లో ఉన్న ఈ వెండి కమ్మలు పెట్టుకుంటే చాలా క్యూట్గా కనిపిస్తాయి. చాలా తక్కువ ధరలో వస్తాయి.
స్టార్ డిజైన్ లో ఉన్న ఈ వెండి కమ్మలు చిన్న పిల్లల నుంచి పెద్దవాళ్ల వరకు ఎవ్వరైనా పెట్టుకోవచ్చు. అన్ని రకాల దుస్తులతో చక్కగా సెట్ అవుతాయి.
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