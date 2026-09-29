ఉడికించిన గుడ్లను పొట్టుతో సహా మైక్రోవేవ్లో పెడితే, లోపల ఆవిరి ఒత్తిడి పెరిగిపోతుంది. దీనివల్ల ఓవెన్ లోపలే గుడ్డు భయంకరంగా పేలిపోయే ప్రమాదం ఉంది.
చల్లారిన అన్నంలో బ్యాక్టీరియా బీజాంశాలు ఉంటాయి. మైక్రోవేవ్ అన్నాన్ని అన్ని వైపులా సమానంగా వేడి చేయదు. కాబట్టి బ్యాక్టీరియా చనిపోక ఫుడ్ పాయిజనింగ్ జరుగుతుంది.
ఆకుకూరల్లో సహజంగా ఉండే నైట్రేట్లు మైక్రోవేవ్ వేడికి గురైనప్పుడు నైట్రైట్లుగా మారతాయి. ఇవి శరీరానికి చాలా హాని చేసే విషపూరిత రసాయనాలు.
బ్రకోలీని మైక్రోవేవ్లో వేడి చేస్తే అందులో ఉండే విటమిన్ సి లాంటి ముఖ్యమైన పోషకాలు దాదాపు 90 శాతం వరకు పూర్తిగా నశించిపోతాయి.
చికెన్ను ఓవెన్లో వేడి చేసినప్పుడు దానిలోని ప్రోటీన్ నిర్మాణం దెబ్బతింటుంది. మాంసం అన్ని వైపులా సరిగ్గా ఉడకదు కాబట్టి జీర్ణకోశ సమస్యలు వస్తాయి.
పచ్చిమిర్చిలో ఉండే క్యాప్సైసిన్ అనే రసాయనం ఓవెన్ వేడికి ఆవిరిగా మారుతుంది. మీరు ఓవెన్ తలుపు తీయగానే ఆ ఘాటుకు కళ్లు, గొంతులో తీవ్రమైన మంట వస్తుంది.
సాసేజ్ లాంటి ప్రాసెస్ చేసిన మాంసాహారాలను ఓవెన్లో వేడి చేయకూడదు. వాటిని నిల్వ ఉంచేందుకు వాడే రసాయనాలు విషంగా మారి గుండె జబ్బుల ముప్పును పెంచుతాయి.
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