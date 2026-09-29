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ఈ పదార్థాలు మైక్రోవేవ్ ఓవెన్‌లో అస్సలు పెట్టకూడదు

life Sep 29 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:Getty
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పొట్టుతో ఉన్న గుడ్లు

ఉడికించిన గుడ్లను పొట్టుతో సహా మైక్రోవేవ్‌లో పెడితే, లోపల ఆవిరి ఒత్తిడి పెరిగిపోతుంది. దీనివల్ల ఓవెన్ లోపలే గుడ్డు భయంకరంగా పేలిపోయే ప్రమాదం ఉంది.

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మిగిలిపోయిన అన్నం

చల్లారిన అన్నంలో బ్యాక్టీరియా బీజాంశాలు ఉంటాయి. మైక్రోవేవ్ అన్నాన్ని అన్ని వైపులా సమానంగా వేడి చేయదు. కాబట్టి బ్యాక్టీరియా చనిపోక ఫుడ్ పాయిజనింగ్ జరుగుతుంది.

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ఆకుకూరలు

ఆకుకూరల్లో సహజంగా ఉండే నైట్రేట్లు మైక్రోవేవ్ వేడికి గురైనప్పుడు నైట్రైట్లుగా మారతాయి. ఇవి శరీరానికి చాలా హాని చేసే విషపూరిత రసాయనాలు.

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బ్రకోలీ

బ్రకోలీని మైక్రోవేవ్‌లో వేడి చేస్తే అందులో ఉండే విటమిన్ సి లాంటి ముఖ్యమైన పోషకాలు దాదాపు 90 శాతం వరకు పూర్తిగా నశించిపోతాయి.

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చికెన్

చికెన్‌ను ఓవెన్‌లో వేడి చేసినప్పుడు దానిలోని ప్రోటీన్ నిర్మాణం దెబ్బతింటుంది. మాంసం అన్ని వైపులా సరిగ్గా ఉడకదు కాబట్టి జీర్ణకోశ సమస్యలు వస్తాయి.

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పచ్చిమిర్చి

పచ్చిమిర్చిలో ఉండే క్యాప్సైసిన్ అనే రసాయనం ఓవెన్ వేడికి ఆవిరిగా మారుతుంది. మీరు ఓవెన్ తలుపు తీయగానే ఆ ఘాటుకు కళ్లు, గొంతులో తీవ్రమైన మంట వస్తుంది.

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ప్రాసెస్ చేసిన మాంసం

సాసేజ్ లాంటి ప్రాసెస్ చేసిన మాంసాహారాలను ఓవెన్‌లో వేడి చేయకూడదు. వాటిని నిల్వ ఉంచేందుకు వాడే రసాయనాలు విషంగా మారి గుండె జబ్బుల ముప్పును పెంచుతాయి.

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