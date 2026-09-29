గోరువెచ్చని కొబ్బరి నూనెను తీసుకుని తలకు నెమ్మదిగా మసాజ్ చేయండి. ఈ పద్ధతి కుదుళ్లను బలోపేతం చేసి జుట్టు ఆరోగ్యంగా పెరిగేలా చేస్తుంది.
ఉల్లిపాయ రసాన్ని జుట్టు కుదుళ్లకు పట్టిస్తే జుట్టు రాలడం తగ్గుతుంది. అయితే, మీ చర్మానికి పడకపోతే దీన్ని వాడకపోవడం మంచిది.
రాత్రంతా నానబెట్టిన మెంతులను మెత్తగా రుబ్బి తలకు పట్టించండి. ఇది జుట్టు రాలడాన్ని తగ్గించడంతో పాటు మృదువుగా మారుస్తుంది.
బియ్యం కడిగిన లేదా నానబెట్టిన నీళ్లను జుట్టుకు వాడటం వల్ల వెంట్రుకలు చిట్లిపోవడం తగ్గుతుంది. జుట్టుకు మంచి ఫ్లెక్సిబిలిటీ వస్తుంది.
ఆవనూనెలో కరివేపాకు వేసి మరిగించి తలకు రాసుకోవడం ఒక పాత పద్ధతి. ఇది జుట్టుకు మంచి పోషణ ఇచ్చి బలంగా మారుస్తుంది.
కలబంద గుజ్జును తలకు రాసుకుంటే మాడు చల్లగా ఉంటుంది. ముందుగా కొద్దిగా రాసుకుని, అలర్జీ రాకపోతేనే పూర్తిగా వాడండి.
మందారం పూలు, ఆకులను మెత్తగా నూరి హెయిర్ మాస్క్లా వేసుకోండి. ఇది జుట్టు పల్చబడటాన్ని ఆపి, కుదుళ్లకు పోషణ ఇస్తుంది.
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