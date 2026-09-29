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పండగలు, ఫంక్షన్లకు ఈ చీరలు సూపర్ గా ఉంటాయి.. ట్రై చేయండి!

life Sep 29 2026
Author: Kavitha G Image Credits:Social media
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కంచిపట్టు చీర

పెళ్లిళ్లు, శుభకార్యాలకు కంచిపట్టు చీరలు కట్టుకుంటే వచ్చే లుక్కే వేరు. కాంట్రాస్ట్ కలర్ బ్లౌజు, లేదా మగ్గం వర్క్ బ్లౌజుతో కంచిపట్టు చీరలు సూపర్ గా ఉంటాయి.

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ఇక్కత్ చీర

గ్రీన్, రెడ్ కాంబినేషన్ లో ఉన్న ఈ ఇక్కత్ చీర సింపుల్, స్టైలిష్ లుక్ ఇస్తుంది. లైట్ వెయిట్ లో వస్తుంది, చాలా కంఫర్టబుల్ గా ఉంటుంది.

Image credits: Social media
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చందేరీ చీర

చందేరీ చీరలు చాలా తేలికగా, చూడటానికి ఎంతో అందంగా కనిపిస్తాయి. ఆరెంజ్, గ్రీన్ కాంబినేషన్ లో ఉన్న ఈ శారీ మీకు హెవీ లుక్ ఇస్తుంది.

Image credits: social media
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సిల్క్ చీర

ముగా సిల్క్ చీర కట్టుకుంటే చాలా అందంగా కనిపిస్తుంది. క్లాసీ లుక్ కోరుకునేవారికి ఈ చీర మంచి ఎంపిక. 

Image credits: instagram
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పటోలా చీర

ప్రస్తుతం పటోలా చీరల ట్రెండ్ నడుస్తోంది. ఇవి ట్రెడిషనల్‌తో పాటు మోడ్రన్ టచ్ ఇస్తాయి. చిన్న, పెద్ద ఫంక్షన్లకు కట్టుకోవచ్చు.

Image credits: Pinterest
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బెనారస్ చీర

బెనారస్ చీరలు ఎప్పుడూ ఫ్యాషన్ లోనే ఉంటాయి. చీరకు సరిపోయే బ్లౌజ్, జ్యువెలరీ, హెయిర్‌స్టైల్‌ను ఎంచుకుంటే మీ లుక్ అదిరిపోతుంది.

Image credits: Pinterest

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