పెళ్లిళ్లు, శుభకార్యాలకు కంచిపట్టు చీరలు కట్టుకుంటే వచ్చే లుక్కే వేరు. కాంట్రాస్ట్ కలర్ బ్లౌజు, లేదా మగ్గం వర్క్ బ్లౌజుతో కంచిపట్టు చీరలు సూపర్ గా ఉంటాయి.
గ్రీన్, రెడ్ కాంబినేషన్ లో ఉన్న ఈ ఇక్కత్ చీర సింపుల్, స్టైలిష్ లుక్ ఇస్తుంది. లైట్ వెయిట్ లో వస్తుంది, చాలా కంఫర్టబుల్ గా ఉంటుంది.
చందేరీ చీరలు చాలా తేలికగా, చూడటానికి ఎంతో అందంగా కనిపిస్తాయి. ఆరెంజ్, గ్రీన్ కాంబినేషన్ లో ఉన్న ఈ శారీ మీకు హెవీ లుక్ ఇస్తుంది.
ముగా సిల్క్ చీర కట్టుకుంటే చాలా అందంగా కనిపిస్తుంది. క్లాసీ లుక్ కోరుకునేవారికి ఈ చీర మంచి ఎంపిక.
ప్రస్తుతం పటోలా చీరల ట్రెండ్ నడుస్తోంది. ఇవి ట్రెడిషనల్తో పాటు మోడ్రన్ టచ్ ఇస్తాయి. చిన్న, పెద్ద ఫంక్షన్లకు కట్టుకోవచ్చు.
బెనారస్ చీరలు ఎప్పుడూ ఫ్యాషన్ లోనే ఉంటాయి. చీరకు సరిపోయే బ్లౌజ్, జ్యువెలరీ, హెయిర్స్టైల్ను ఎంచుకుంటే మీ లుక్ అదిరిపోతుంది.
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