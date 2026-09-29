Ear Cuff Jhumka:చీరలు,లెహంగా మీదకు గ్రాండ్ లుక్ ఇచ్చే ఇయర్ కఫ్ జుంకాలు

అందమైన నెమలి , పువ్వుల నగిషీలతో రూపుదిద్దుకున్న ఈ గోల్డ్ జుమ్కీల క్రింద చిన్న ముత్యాల హంగులు అదనపు ఆకర్షణ తెస్తాయి. సాంప్రదాయ చీరలపై ధరించడానికి ఇది పర్ఫెక్ట్ ఛాయిస్
మామిడి పిందె డిజైన్తో కూడిన మ్యాట్ ఫినిష్ జుమ్కీలపై ముత్యాలు, రూబీ, ఎమరాల్డ్ స్టోన్స్ పొదిగి ఉన్నాయి. ట్రెడిషనల్ వేడుకలకు ఈ ఇయర్ రింగ్స్ చక్కటి లుక్ని ఇస్తాయి
తెల్లని స్పష్టమైన కుందన్ స్టోన్స్తో నిండిన ఈ పెద్ద సైజ్ ఇయర్ కఫ్స్ జుమ్కీలు చాలా గ్రాండ్గా కనిపిస్తాయి. రిచ్ లుక్ కావాలన్నా, పెళ్లిళ్లు, పార్టీలకు కూడా ఇవి చాలా బాగుంటాయి.
ఇది మంచి గ్రాండ్ లుక్ ఇస్తుంది. కంప్లీట్ గా నెమలి డిజైన్ ఇయర్ కఫ్ ని కవర్ చేస్తుంది. కింద.. చిన్న జుంకా వేలాడుతూ కనపడుతుంది.
రూబీ స్టోన్స్ తో ఉన్న ఈ జుంకా.. ట్రెడిషనల్ వేర్ కి మాత్రమే కాదు.. వెస్ట్రన్ దుస్తులకు కూడా సూట్ అవుతుంది. చాలా అందంగా కనిపిస్తారు.
వైట్ స్టోన్స్ పూసలతో , పీకాక్ మోటిఫ్తో అలంకరించిన ఈ టెంపుల్ జ్యువెల్లరీ జుమ్కాలు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తాయి. ఏ తరహా పండగ వేడుకల్లోనైనా మిమ్మల్ని ప్రత్యేకంగా నిలబెడతాయి.
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