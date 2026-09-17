కంచిలి స్టైల్ బ్లౌజులు ఇప్పుడు బాగా ట్రెండ్ అవుతున్నాయి. ప్లెయిన్ చీరలకు ఇవి జతగా అందంగా ఉంటాయి.
ఫ్లోరల్ ప్రింట్ ఉన్న ఈ స్లీవ్ లెస్ వి-నెక్ బ్లౌజ్ వర్కింగ్ ఉమెన్స్కు చక్కగా నచ్చుతుంది. బ్లాక్ లేదా మెరూన్ కలర్ ప్లెయిన్ చీరల మీదకు దీన్ని ట్రై చేయండి.
బ్లాక్ బేస్ మీద లీఫ్ ప్రింట్ ఉన్న ఈ ఫుల్ స్లీవ్స్ బ్లౌజ్ ఎవరికైనా క్లాసీ లుక్ ఇస్తుంది. ఆఫీస్ పార్టీలు, ఔటింగ్స్కు ఇది బెస్ట్ ఆప్షన్.
ఎంబ్రాయిడరీ వర్క్ ఉన్న ఫుల్ కవర్ బ్లౌజ్ ఇది. సింపుల్ చీరలకు కూడా ఈ స్టైల్ బ్లౌజులు గ్రాండ్ లుక్ తీసుకొస్తాయి.
ఈతరం అమ్మాయిలు కట్ వర్క్ బ్లౌజులు ఎంతో బావుంటాయి. కాటన్ ప్లెయిన్ చీరల మీదకు ఇలాంటి ప్రింటెడ్ కట్ వర్క్ బ్లౌజులు సూపర్ స్టైలిష్గా ఉంటాయి.
రాయల్ బ్లూ కలర్ వెల్వెట్ బ్లౌజ్ వేసుకుంటే ఎవరైనా చాలా రిచ్గా కనిపిస్తారు. కాంట్రాస్ట్ కలర్ చీరలతో దీన్ని జతచేసి అదిరిపోయే లుక్ సొంతం చేసుకోండి.
మల్టీకలర్ బ్లౌజ్ ఏ రంగు చీర మీదకైనా సెట్ అవుతుంది. పైగా దీని ధర కూడా చాలా తక్కువే.
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