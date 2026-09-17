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ఈ డిజైనర్ బ్లౌజులపై ఏ చీర కట్టినా అందమే

life Sep 17 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:gemini
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కంచిలి స్టైల్ బ్లౌజు

కంచిలి స్టైల్ బ్లౌజులు ఇప్పుడు బాగా ట్రెండ్ అవుతున్నాయి. ప్లెయిన్ చీరలకు ఇవి జతగా అందంగా ఉంటాయి.

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స్లీవ్ లెస్ వి కట్ బ్లౌజు

ఫ్లోరల్ ప్రింట్ ఉన్న ఈ స్లీవ్ లెస్ వి-నెక్ బ్లౌజ్ వర్కింగ్ ఉమెన్స్‌కు చక్కగా నచ్చుతుంది. బ్లాక్ లేదా మెరూన్ కలర్ ప్లెయిన్ చీరల మీదకు దీన్ని ట్రై చేయండి.

Image credits: Instagram@peachperfect_ethnicstudio
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ఫుల్ స్లీవ్ ప్రింటెడ్ బ్లౌజు

బ్లాక్ బేస్ మీద లీఫ్ ప్రింట్ ఉన్న ఈ ఫుల్ స్లీవ్స్ బ్లౌజ్ ఎవరికైనా క్లాసీ లుక్ ఇస్తుంది. ఆఫీస్ పార్టీలు, ఔటింగ్స్‌కు ఇది బెస్ట్ ఆప్షన్.

Image credits: instagram @nakhraliroots
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ఫుల్ కవర్ బ్లౌజు

ఎంబ్రాయిడరీ వర్క్ ఉన్న  ఫుల్ కవర్ బ్లౌజ్  ఇది. సింపుల్ చీరలకు కూడా ఈ స్టైల్ బ్లౌజులు గ్రాండ్ లుక్ తీసుకొస్తాయి.

Image credits: instagram
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కట్ వర్క్ బ్లౌజు

ఈతరం అమ్మాయిలు కట్ వర్క్ బ్లౌజులు ఎంతో బావుంటాయి. కాటన్ ప్లెయిన్ చీరల మీదకు ఇలాంటి ప్రింటెడ్ కట్ వర్క్ బ్లౌజులు సూపర్ స్టైలిష్‌గా ఉంటాయి.

Image credits: Gemini AI
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వెల్వెట్ బ్లౌజు

రాయల్ బ్లూ కలర్ వెల్వెట్ బ్లౌజ్ వేసుకుంటే ఎవరైనా చాలా రిచ్‌గా కనిపిస్తారు. కాంట్రాస్ట్ కలర్ చీరలతో దీన్ని జతచేసి అదిరిపోయే లుక్ సొంతం చేసుకోండి.

Image credits: social media
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మల్టీకలర్ బ్లౌజు

మల్టీకలర్ బ్లౌజ్ ఏ రంగు చీర మీదకైనా  సెట్ అవుతుంది. పైగా దీని ధర కూడా చాలా తక్కువే.

Image credits: instagram

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