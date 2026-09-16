Telugu

5 గ్రాముల్లో అదిరిపోయే బంగారు నల్లపూసలు

life Sep 16 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:INSTAGRAM
Telugu

స్టోన్ లాకెట్ డిజైన్

నల్లపూసలు, చైన్ మధ్యలో స్టోన్ లాకెట్ వచ్చే  నల్లపూసల దండ ఇది. కేవలం 4-5 గ్రాముల్లోనే తయారవుతుంది. 

Image credits: INSTAGRAM
Telugu

డబుల్ లేయర్ నల్లపూసలు

డబుల్ లేయర్ బంగారు నల్లపూసల దండ ఇది.  దీన్ని మీరు 10 గ్రాముల్లోపే ఈజీగా చేయించుకోవచ్చు.

Image credits: INSTAGRAM
Telugu

లైట్ వెయిట్ డిజైన్

డెయిలీ వేర్ కోసం ఈ లైట్ వెయిట్ నల్లపూసల దండ పర్ఫెక్ట్ ఛాయిస్. ఇది మీకు 4 నుంచి 6 గ్రాముల్లోనే దొరుకుతుంది.

Image credits: INSTAGRAM
Telugu

తక్కువ బడ్జెట్ లో

కొంచెం వెరైటీగా నల్లపూసల దండ కావాలంటే ఇలాంటిది ఎంపిక చేసుకోవచ్చు. తక్కువ బడ్జెట్‌లో వచ్చే ఈ డిజైన్ చాలా ట్రెండీగా ఉంటుంది.

Image credits: INSTAGRAM
Telugu

హార్ట్ షేప్ బ్లాక్ బీడ్స్

బంగారు చైన్‌కు నల్ల పూసలతో వచ్చే ఈ హార్ట్ షేప్ డిజైన్ చాలా అందంగా ఉంటుంది.

Image credits: INSTAGRAM
Telugu

లైట్ వెయిట్ డబుల్ లేయర్

చైన్, నల్లపూసలు కలిపి వచ్చే ఈ డబుల్ లేయర్ దండ ఎంతో అందంగా ఉంటుంది. ఇది పది గ్రాములకన్నా తక్కువ బరువులో వస్తుంది.

Image credits: INSTAGRAM
Telugu

క్రాస్ చైన్ స్టైల్

ఇది క్రాస్ చైన్ నల్లపూసల దండ సన్నగా, చాలా స్టైలిష్‌గా కనిపిస్తుంది. ఇది మీకు కేవలం 4 గ్రాముల్లోపే దొరుకుతుంది.

Image credits: INSTAGRAM

గుడ్లు ఉడకబెట్టిన నీళ్లను మొక్కలకు ఎందుకు పోయాలి?

Neer Dosa Tips: నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోయే నీర్ దోశ.. సింపుల్ టిప్

Light Weight Gold Rings: తక్కువ బరువులో వావ్ అనిపించే గోల్డ్ రింగ్స్

Bangle Designs: కళ్లు చెదిరే డిజైన్ లో గాజులు.. రాయల్ లుక్ మీ సొంతం!