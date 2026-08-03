ఇలాంటి బ్యాక్ నెక్ డిజైన్ చాలా హూందాగా ఉంటుంది. వీపు మొత్తం కవర్ అయ్యేలా ఈ బ్లౌజ్ డిజైన్ వస్తుంది.
కాటన్ చీరకు ఇలాంటి బ్యాక్ డిజైన్ ఉన్న బ్లౌజ్ ఎంతో చక్కగా నప్పుతుంది.
పట్టుచీరకు ఇలాంటి బ్యాక్ నెక్ ఉన్న బ్లౌజ్ వేసుకుంటే ఎంతో అందంగా, చక్కగా ఉంటుంది.
ఇది ఫ్లవర్ డిజైన్ తో వచ్చే బ్లౌజ్ ఇది. లెహెంగాలపై ఇలాంటి బ్లౌజ్ వేస్తే ఎంతో చక్కగా ఉంటుంది.
చీరలపై ఈ సింపుల్ బ్లౌజ్ బ్యాక్ నెక్ డిజైన్ నప్పుతుంది. ఇలాంటి బ్లౌజ్ ట్రెండీగా కూడా కనిపిస్తుంది.
ప్లెయిన్ చీరలపై ఇలాంటి బ్లౌజ్ డిజైన్ అందంగా ఉంటుంది. మీ టైలర్ కు చూపించి కుట్టమని అడగండి.
పార్టీలకు ఇలాంటి సింపుల్ బ్యాక్ నెక్ బ్లౌజ్ వేసుకుంటే ఎంతో చక్కగా ఉంటుంది.
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