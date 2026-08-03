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కళ్లు చెదిరేలా.. బ్లౌజ్ బ్యాక్ నెక్ డిజైన్లు

life Aug 03 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:Wedmegood
Telugu

హూందాగా కనిపించేలా బ్లౌజ్ డిజైన్

ఇలాంటి బ్యాక్ నెక్ డిజైన్ చాలా హూందాగా ఉంటుంది. వీపు మొత్తం కవర్ అయ్యేలా ఈ బ్లౌజ్ డిజైన్ వస్తుంది.

Image credits: Pinterest
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కాటన్ బ్లౌజ్ డిజైన్

కాటన్ చీరకు ఇలాంటి బ్యాక్ డిజైన్ ఉన్న బ్లౌజ్ ఎంతో చక్కగా నప్పుతుంది.

Image credits: Pinterest
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పట్టుచీరకు నప్పేతా బ్లౌజ్ డిజైన్

పట్టుచీరకు ఇలాంటి బ్యాక్ నెక్ ఉన్న బ్లౌజ్ వేసుకుంటే ఎంతో అందంగా, చక్కగా ఉంటుంది.

Image credits: Pinterest
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ఫ్లవర్ డిజైన్

ఇది ఫ్లవర్ డిజైన్ తో వచ్చే బ్లౌజ్ ఇది. లెహెంగాలపై ఇలాంటి బ్లౌజ్ వేస్తే ఎంతో చక్కగా ఉంటుంది.

Image credits: Simple craft idea
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సింపుల్ బ్యాక్ నెక్ డిజైన్

చీరలపై ఈ సింపుల్ బ్లౌజ్ బ్యాక్ నెక్ డిజైన్ నప్పుతుంది. ఇలాంటి బ్లౌజ్ ట్రెండీగా కూడా కనిపిస్తుంది.

Image credits: Rim zim fashion
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ప్లెయిన్ చీరకు ట్రెండీ బ్లౌజ్

ప్లెయిన్ చీరలపై ఇలాంటి బ్లౌజ్ డిజైన్ అందంగా ఉంటుంది. మీ టైలర్ కు చూపించి కుట్టమని అడగండి.

Image credits: Latest Blouse Designs
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డీసెంట్ లుక్ ఇచ్చే బ్లౌజ్

పార్టీలకు ఇలాంటి సింపుల్ బ్యాక్ నెక్ బ్లౌజ్ వేసుకుంటే ఎంతో చక్కగా ఉంటుంది.

Image credits: 8burger

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