Bangles: తులం బంగారంలో లైట్ వెయిట్ బ్యాంగిల్స్, డైలీవేర్ కి బెస్ట్

ఇలాంటి గాజులు తులం బంగారంలోనే వచ్చేస్తాయి. చూడటానికి చాలా సన్నగా ఉంటాయి. కానీ, చాలా గట్టిగా ఉంటాయి.
ఈ గాజులు చూడటానికి మాత్రమే హెవీగా కనిపిస్తాయి. కానీ.. చాలా తక్కువ బరువులోనే వస్తాయి. చేతికి మాత్రం నిండుగా కనిపిస్తాయి..
ఇలాంటి గాజు ఒక్కటి ఉంటే చాలు. మీకు నచ్చిన కలర్ బ్యాంగిల్స్ దీనిలో పెట్టుకొని సెట్ చేసుకోవచ్చు. చీరకు మ్యాచింగ్ ట్రై చేయచ్చు..
ఈ గాజులు చూడటానికి కడా ఫీలింగ్ ఇస్తాయి. ఇలాంటి వాటిని మట్టిగాజులతో కలిపి కూడా వేసుకోవచ్చు.
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