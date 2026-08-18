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Bangles: తులం బంగారంలో లైట్ వెయిట్ బ్యాంగిల్స్, డైలీవేర్ కి బెస్ట్

life Aug 18 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:Zilmor
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సింపుల్ డిజైన్..

ఇలాంటి గాజులు తులం బంగారంలోనే వచ్చేస్తాయి. చూడటానికి చాలా సన్నగా ఉంటాయి. కానీ, చాలా గట్టిగా ఉంటాయి.

Image credits: Zilmor
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లైట్ వెయిట్ డిజైన్..

ఈ గాజులు చూడటానికి మాత్రమే హెవీగా కనిపిస్తాయి. కానీ.. చాలా తక్కువ బరువులోనే వస్తాయి. చేతికి మాత్రం నిండుగా కనిపిస్తాయి..

Image credits: Belleza
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మల్టీ పర్సస్ గాజులు..

ఇలాంటి గాజు ఒక్కటి ఉంటే చాలు. మీకు నచ్చిన కలర్ బ్యాంగిల్స్ దీనిలో పెట్టుకొని సెట్ చేసుకోవచ్చు. చీరకు మ్యాచింగ్ ట్రై చేయచ్చు..

Image credits: Zilmor
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కడా బ్యాంగిల్స్..

 ఈ గాజులు చూడటానికి కడా ఫీలింగ్ ఇస్తాయి. ఇలాంటి వాటిని  మట్టిగాజులతో కలిపి కూడా వేసుకోవచ్చు.

Image credits: Belleza

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