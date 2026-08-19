బంగాళదుంపను స్లైస్గా కట్ చేసి. దానిపై కొన్ని నీళ్లు లేదా రోజ్ వాటర్ చల్లాలి. మచ్చలు ఉన్న చోట 5-7 నిమిషాలు నెమ్మదిగా మసాజ్ చేయాలి. 15 నిమిషాల తర్వాత చల్లటి నీటితో కడిగేయాలి.
2 చెంచాల బంగాళదుంప రసంలో 1 చెంచా నిమ్మరసం కలపాలి. ఈ మిశ్రమాన్ని దూదితో నల్ల మచ్చలపై అప్లై చేయాలి. నిమ్మలో ఉండే సహజ బ్లీచింగ్ గుణాలు ముఖానికి మెరుపును అందిస్తాయి.
2 చెంచాల బంగాళదుంప రసంలో 1 చెంచా తేనె కలిపి ఫేస్ ప్యాక్ సిద్ధం చేసుకోవాలి. దీన్ని ముఖానికి, మెడకు పట్టించి 20 నిమిషాల తర్వాత కడిగేయాలి. ఇది చర్మాన్ని తేమగా ఉంచుతుంది.
1 చెంచా బంగాళదుంప పేస్ట్కు 1 చెంచా తాజా పెరుగు కలిపి మాస్క్ రెడీ చేసుకోవాలి. పెరుగులోని లాక్టిక్ యాసిడ్ మృత కణాలను తొలగిస్తుంది. బంగాళదుంప ముఖంపై మచ్చలను తగ్గిస్తుంది.
సెన్సిటివ్ స్కిన్ ఉన్నవారు నిమ్మరసం వాడే ముందు ప్యాచ్ టెస్ట్ చేసుకోవడం మంచిది. ఉత్తమ ఫలితాల కోసం ఈ చిట్కాలను వారానికి రెండుసార్లు ట్రై చేయవచ్చు.
Gold Rings: 5 గ్రాముల్లో వచ్చే అందమైన బంగారు ఉంగరాలు.. చూసేయండి!
Bangles: తులం బంగారంలో లైట్ వెయిట్ బ్యాంగిల్స్, డైలీవేర్ కి బెస్ట్
Ajwain Water: ఉదయం ఈ ఒక్క డ్రింక్ తాగినా చాలు.. ఎన్నో లాభాలు!
Gold Bracelet: 10 గ్రాముల్లోపు వచ్చే బంగారు బ్రేస్లెట్స్.. ట్రై చేయండి