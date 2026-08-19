Telugu

5 గ్రాముల్లో వచ్చే అందమైన బంగారు ఉంగరాలు.. చూసేయండి!

life Aug 19 2026
Author: Kavitha G Image Credits:INSTAGRAM
Telugu

రోజ్ డిజైన్ గోల్డ్ రింగ్

గులాబీ పువ్వులు, ఆకుల డిజైన్ లో ఉన్న ఈ బంగారు ఉంగరం పెట్టుకుంటే చేతులకు సరికొత్త మెరుపు వస్తుంది. 5 గ్రాముల్లో తీసుకోవచ్చు.

Image credits: pinterest
Telugu

హార్ట్ డిజైన్ గోల్డ్ రింగ్

ప్లెయిన్, స్టోన్స్ కాంబినేషన్ లో ఉన్న హార్ట్ ప్యాటర్న్ గోల్డ్ రింగ్ మీకు క్లాసీ లుక్ ఇస్తుంది. డైలీవేర్ కి బాగుంటుంది. ఫంక్షన్లకు కూడా పెట్టుకోవచ్చు.

Image credits: instagram
Telugu

క్రౌన్ ప్యాటర్న్ గోల్డ్ రింగ్

రాణిలాంటి లుక్ పొందాలి అనుకుంటే క్రౌన్ ప్యాటర్న్ గోల్డ్ రింగ్ మంచి ఎంపిక. వేలికి నిండుగా, అందంగా ఉంటుంది. 5 గ్రాముల్లో తీసుకోవచ్చు.

Image credits: instagram\pinterest
Telugu

హాఫ్ మూన్ డిజైన్ గోల్డ్ రింగ్

చార్మ్స్, హాఫ్ మూన్, స్టార్ డిజైన్ లో ఉన్న ఈ గోల్డ్ రింగ్ ఎవ్వరికైనా ఇట్టే నచ్చేస్తుంది. ఇలాంటి డిజైన్స్ ప్రత్యేక సందర్భాల కోసం మంచి ఎంపిక.

Image credits: Gemini AI
Telugu

బ్యాండ్ స్టైల్ గోల్డ్ రింగ్

ఫ్లవర్ డిజైన్ లో ఉన్న బ్యాండ్ స్టైల్ గోల్డ్ రింగ్ డైలీవేర్ కి బెస్ట్ ఆప్షన్. కాలేజీ అమ్మాయిలకు ఇలాంటి డిజైన్స్ చక్కగా సెట్ అవుతాయి.

Image credits: Getty
Telugu

లేటెస్ట్ డిజైన్ గోల్డ్ రింగ్

రోజూవారీ వాడకానికి సింపుల్, స్టైలిష్ డిజైన్ గోల్డ్ రింగ్ తీసుకోవాలి అనుకునేవారికి ఇలాంటి స్లీక్ నాట్ డిజైన్ రింగ్స్ బెస్ట్ ఛాయిస్. ఇవి లైట్ వెయిట్ లో వస్తాయి.

Image credits: pinterest

Bangles: తులం బంగారంలో లైట్ వెయిట్ బ్యాంగిల్స్, డైలీవేర్ కి బెస్ట్

Ajwain Water: ఉదయం ఈ ఒక్క డ్రింక్ తాగినా చాలు.. ఎన్నో లాభాలు!

Gold Bracelet: 10 గ్రాముల్లోపు వచ్చే బంగారు బ్రేస్లెట్స్.. ట్రై చేయండి

Mangalsutra: మోడ్రన్ టచ్ ఇచ్చే డైలీవేర్ మంగళసూత్రం డిజైన్స్..చూసేయండి