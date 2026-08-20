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Chain with Pendant: 8గ్రాముల్లోనే నక్లెస్ లాంటి చైన్ పెండెంట్ డిజైన్లు

life Aug 20 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:Suveraa
Telugu

పీకాక్ పెండెంట్..

సింపుల్ చైన్ కి.. పీకాక్ పెండెంట్ జత చేశారు. ఈ పెండెంట్ వల్ల మీ లుక్ మారిపోతుంది. చీరల మీదకు చాలా అందంగా ఉంటుంది.

Image credits: Suveraa
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ఫ్లవర్ పెండెంట్..

చీరల మీదకు మంచి లుక్ కావాలి అంటే.. ఇలా ఫ్లవర్ మోడల్ లో ఉన్న డిజైన్ ఎంచుకోవాలి. మ్యాచింగ్ లేదా కాంట్రాస్ట్ చీరల మీదకు అదిరిపోతుంది.

Image credits: Suveraa
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క్లాసీ పెండెంట్..

ఇలాంటి క్లాసీ పెండెంట్ పట్టుచీరల మీదకు కూడా చాలా బాగుంటుంది. పెండెంట్ వల్లే మంచి లుక్ ఇస్తుంది..

Image credits: Suveraa
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ముత్యాల టచ్..

సింపుల్ లైట్ వెయిట్ చైన్ కి.. ముత్యాల టచ్ ఇచ్చారు. ముత్యాలు పచ్చళ్లు, స్టోన్స్ ఉన్న పెండెంట్ మెడకే అందాన్ని తెస్తుంది.

Image credits: Suveraa
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డ్రాప్ పెండెంట్..

సింపుల్ చైన్ కి డ్రాప్ పెండెంట్ మంచి లుక్ ఇస్తుంది. మధ్యలో..  ఏడీ స్టోన్స్ ఉన్న చిన్న పెండెంట్.. క్లాసీ లుక్ ఇస్తుంది.

Image credits: Suveraa
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హెవీ లుక్ కావాలి అంటే...

మీకు చీరల మీదకు వేసుకునే నక్లెస్ కాస్త హెవీ లుక్ కావాలి అంటే.. ఇలాంటి పెండెంట్ ఎంచుకుంటే సరిపోతుంది

Image credits: Suveraa
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బర్డ్ పెండెంట్..

మీకు కాస్త డిఫరెంట్ లుక్ కావాలి అంటే.. ఇలా బర్డ్ ఉన్న పెండెంట్ సెలక్ట్ చేసుకోండి. చిన్న పిల్లలకు కూడా చాలా బాగుంటుంది.

Image credits: Suveraa
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బర్డ్ పెండెంట్ లాకెట్..

ఇలాంటి లాకెట్ ఉన్న చైన్స్ చీరల మీదకు మాత్రమే కాదు… డ్రెస్సుల మీదకు కూడా చాలా బాగుంటాయి.

Image credits: Suveraa
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మోడ్రన్ టచ్ ఇవ్వాలంటే..

మీ చైన్ కి కాస్త మోడ్రన్ టచ్ ఇవ్వాలి అనుకుంటే… ఇలాంటి డిజైన్ సెలక్ట్ చేసుకోవాలి.  హెవీ పెండెంట్ తో పాటు.. అక్కడక్కడ చిన్న క్యూట్ పెండెంట్స్ కూడా ఉన్నాయి. మంచి లుక్ ఇస్తాయి.

Image credits: Suveraa

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