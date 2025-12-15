బాల్కనీలో సులభంగా పెంచగలిగే కూరగాయ స్ప్రింగ్ ఆనియన్. దీన్ని సూర్యరశ్మి, నీరు ఉంటే చాలు చక్కగా పెరిగేస్తాయి.
పచ్చి మిరప వేడి వాతావరణంలో పెరుగుతుంది. పెద్దగా పట్టించుకోకపోయినా పెరిగే ఈ మొక్కకు రోజూ నీరు పోయనవసరం లేదు.
మెంతులను కుండీలలో వేస్తే చాలు మొక్కలు మొలిచేస్తాయి. ఈ మొక్కలు వేగంగా పెరుగుతాయి. ఎరువులు వాడాల్సిన అవసరం రాదు.
పాలకూర విత్తనాలు వేస్తే చాలు కుండీలలో పెంచగలిగే ఆకుకూర ఇది. దీనికి కొద్దిగా నీరు, కాస్త సూర్యరశ్మి మాత్రమే అవసరం.
లెట్యూస్ వేగంగా పెరిగే ఆకుకూర. దీనికి ప్రత్యక్ష సూర్యరశ్మి అవసరం లేదు, కొద్దిగా నీరు ప్రతిరోజూ పోస్తే సరిపోతుంది.
బాల్కనీలో సులభంగా పెంచగలిగే కూరగాయ చెర్రీ టమోటా. మంచి సూర్యరశ్మి, అప్పుడప్పుడు నీరు అందిస్తే ఇది బాగా పెరుగుతుంది.
ముల్లంగి కూడా సులభంగా పెరిగే కూరగాయ. ఇది పెరగడానికి తక్కువ స్థలం సరిపోతుంది. అయితే, అప్పుడప్పుడు నీరు పోయడం మర్చిపోవద్దు.
