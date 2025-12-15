Telugu

రాయల్ లుక్ ఇచ్చేలా 10 గ్రాముల్లో బంగారు చెవిపోగులు

Author: Haritha Chappa Image Credits:pinterest
సాంప్రదాయ చెవిపోగులు

సాంప్రదాయ చెవిపోగులు ముఖానికి ఎంతో అందంగా ఉంటాయి. మహిళలు ఇప్పుడు వీటిని ఎక్కువగా ఇష్టపడుతున్నారు. 10 గ్రాములలో మీరు వీటిని తయారు చేసుకోవచ్చు.

Image credits: pinterest
స్టడ్, త్రీ లేయర్ ఝాలా

స్టడ్, త్రీ లేయర్ ఝాలా ఇయర్‌రింగ్స్ ఇవి. నేటి కాలం అమ్మాయిలకు ఇవి ఎంతో నచ్చుతాయి. ఇవి చూడగానే ఆకర్షణీయంగా ఉంటాయి.

Image credits: pinterest
స్టడ్‌తో టూ లేయర్ చెవిపోగులు

స్టడ్‌తో టూ లేయర్ ఝాలా మహిళలకు ఎంతో అందంగా ఉంటాయి. ఈ డిజైన్ పని చాలా అందంగా కనిపిస్తుంది.

Image credits: pinterest
మూన్ షేప్ ఝాలా ఇయర్‌రింగ్స్

ముఖానికి నిండుదనాన్ని ఇచ్చే ఈ చెవిపోగులను 10 గ్రాముల్లో వస్తాయి. ఇవి చెవులకు రాయల్, హెవీ లుక్‌ను ఇస్తాయి.

Image credits: pinterest
వేలాడే పూసలతో

సున్నితమైన అందమైన డిజైన్ ఇది. వేలాడే పూసలతో వచ్చే ఈ చెవిపోగులు మహారాణి లాంటి లుక్‌ను ఇస్తుంది. 

Image credits: pinterest
బంగారు జుంకాలు

పండుగలు, వేడుకలకు బంగారు జుంకాలు అందంగా నప్పుతాయి. ఇవి పదిగ్రాముల్లో వస్తాయి. 

Image credits: Getty
చెవులకు నిండుగా

పదిగ్రాముల బరువుతో తయారయ్యే బంగారు చెవిపోగులు ఇవి. చీర మీదకు, అలాగే కుర్తా పైజామా మీదకు కూడా ఇవి బావుంటాయి.

Image credits: Getty

