రెండు నిమిషాల్లో రీల్ ఎడిట్ చేసేందుకు యాప్స్ ఇవిగో

life Dec 14 2025
Author: Haritha Chappa Image Credits:సోషల్ మీడియా
ఈ యాప్స్ వాడండి

InShot, CapCut, VN వీడియో ఎడిటర్ యాప్స్ ను చాలా సులువుగా వాడవచ్చు. వీటిని వాడడం తేలిక, అలాగే వేగంగా ఎడిట్ చేయవచ్చు. ఈ యాప్స్‌తో మీకు చాలా ఉపయోగపడతాయి.

క్లిప్స్‌ను ముందుగానే ట్రిమ్ చేయండి

ఎడిటింగ్ మొదలుపెట్టే ముందు వీడియోలోని అనవసర భాగాలను కత్తిరించండి. దీనివల్ల సమయం ఆదా అవుతుంది. ఎడిటింగ్ సులువవుతుంది.  తక్కువ సమయంలో ఎడిటింగ్ పూర్తి చేయొచ్చు.

క్విక్ ట్రాన్సిషన్స్ వాడండి

స్వైప్, ఫేడ్, జూమ్-ఇన్ లాంటి రెడీమేడ్ ట్రాన్సిషన్స్ వాడండి. ఒక్క ట్యాప్‌తో ప్రో-లెవల్ లుక్ వస్తుంది. ఎడిటింగ్ తర్వాత వీడియోకు మంచి లుక్ వస్తుంది.

ట్రెండింగ్ మ్యూజిక్ వాడండి

రీల్స్ వైరల్ అవ్వడంలో పాటలది ముక్య పాత్ర. యాప్‌లో ఉన్న ట్రెండింగ్ ఆడియోను ఎంచుకోండి. ట్రెండింగ్‌లో ఉన్న ఆడియో వాడితే మీకు మంచి రీచ్ వచ్చే అవకాశం ఉంది.

