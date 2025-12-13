Telugu

ఒత్తిడిని తగ్గించే ఆహారాలు ఇవి..

food-life Dec 13 2025
Author: ramya Sridhar Image Credits:Getty
Telugu

ఆకుకూరలు

మెగ్నీషియం, ఫోలేట్, యాంటీఆక్సిడెంట్లు ఉండే పాలకూర లాంటి ఆకుకూరలను డైట్‌లో చేర్చడం వల్ల కార్టిసాల్ ఉత్పత్తి తగ్గి ఒత్తిడి తగ్గుతుంది.

Image credits: Getty
Telugu

గుడ్లు

ప్రోటీన్, కోలిన్ వంటివి ఉండే గుడ్లు తినడం కూడా కార్టిసాల్‌ను తగ్గించి ఒత్తిడిని నియంత్రించడంలో సహాయపడుతుంది.

Image credits: Getty
Telugu

బెర్రీ పండ్లు

యాంటీఆక్సిడెంట్లు అధికంగా ఉండే బెర్రీ పండ్లను తినడం వల్ల కార్టిసాల్ ఉత్పత్తి తగ్గి ఒత్తిడిని నియంత్రించవచ్చు.

Image credits: Getty
Telugu

పసుపు పాలు

యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ గుణాలున్న కర్కుమిన్ ఉండే పసుపును పాలలో కలిపి తాగితే ఒత్తిడి తగ్గడానికి సహాయపడుతుంది.

Image credits: Getty
Telugu

డార్క్ చాక్లెట్

యాంటీఆక్సిడెంట్లు ఉండే డార్క్ చాక్లెట్‌ను డైట్‌లో చేర్చుకోవడం కూడా ఒత్తిడిని తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది.

Image credits: Getty
Telugu

నట్స్

ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, మెగ్నీషియం, బి విటమిన్లు, యాంటీఆక్సిడెంట్లు ఉండే నట్స్ ఒత్తిడిని తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి.

Image credits: Getty
Telugu

సాల్మన్ చేప

ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఉండే సాల్మన్ చేపలను తినడం వల్ల ఆందోళన, మానసిక ఒత్తిడి తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది.

Image credits: Getty

రోజూ ఒక జామపండు తింటే ఏమౌతుంది?

రాత్రిపూట నిద్ర మంచిగా పట్టాలంటే ఇవి తింటే చాలు!

రాత్రిపూట అన్నం మానేస్తే ఏమవుతుందో తెలుసా?

థైరాయిడ్ ఉన్నవారు కచ్చితంగా తినాల్సినవి ఇవే