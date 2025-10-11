చిలగడదుంప మంచిదే కానీ వీళ్లు తినకూడదు

చిలగడదుంపలో ఫైబర్ అధికంగా ఉంటుంది. జీర్ణసమస్యలతో బాధపడుతున్నవారికి వీటిని తక్కువగా తినాలి.
కిడ్నీ సమస్యలతో బాధపడేవారు చిలగడ దుంపలను తినకూడదు. దీనిలో రాళ్లను ఏర్పరిచే ఆక్సలేట్ ఉంటుంది. పొటాషియం ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి కిడ్నీ సమస్యలు పెరుగుతాయి.
చిలగడదుంపలో చక్కెర శాతం అధికంగా ఉంటుంది. కాబట్టి డయాబెటిస్ తో బాధపడుతున్నవారు వీటిని తక్కువగా తింటే ఎంతో మంచిది.
చిలగడదుంపలో పొటాషియం అధికంగా ఉంటుంది. కాబట్టి బీపీ తక్కువగా ఉన్నవారు వీటిని తినకూడదు.
స్వీట్ పొటాటోలో కేలరీలు అధికంగా ఉంటాయి. కాబట్టి బరువు తగ్గాలనుకుంటే మాత్రం వీటిని తినకూడదు.
స్వీట్ పొటాటోలో యాంటీ థైరాయిడ్ గుణాలు అధికం. కాబట్టి థైరాయిడ్ గ్రంథి పనితీరును మార్చేస్తుంది. థైరాయిడ్ సమస్య ఉంటే వీటికి దూరంగా ఉండాలి.
స్వీట్ పొటాటో అలెర్జీని కలగించే లక్షణాలు ఎక్కువ. చర్మం ఎర్రబడటం, దురద, శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది వంటి ఇబ్బందులు రావచ్చు.
చిలగడదుంపలోని విటమిన్ ఎగా పుష్కలంగా ఉంటుంది. దీన్ని అధికంగా తింటే మాత్రం తలనొప్పి, వాంతులు, కాలేయ సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంది.
