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జుట్టు రాలకుండా ఆపే సూపర్ ఆయిల్స్ ఇవే

life Sep 15 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:freepik
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కొబ్బరి నూనె

కొబ్బరి నూనె తరచూ రాసుకోవడం వల్ల జుట్టు కుదుళ్లు బలంగా మారుతాయి. వెంట్రుకలు తెగిపోకుండా నివారిస్తుంది.

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రోజ్‌మేరీ ఆయిల్

రోజ్‌మేరీ ఆయిల్ తలపై రక్త ప్రసరణను మెరుగుపరుస్తుంది. ఇది జుట్టు కుదుళ్లను బలంగా మారుస్తుంది.

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ఉసిరి నూనె

ఉసిరి నూనెలో విటమిన్ సి, యాంటీఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఈ నూనె జుట్టు కుదుళ్లకు బలాన్ని అందిస్తుంది.

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ఆముదం నూనె

ఆముదం నూనెలో ఉండే రిసినోలిక్ యాసిడ్ అనే సమ్మేళనం అధికంగా ఉంటుంది. ఇది జుట్టు రాలడాన్ని తగ్గించడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది.

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గుమ్మడి గింజల నూనె

గుమ్మడి గింజల నుంచి తీసే నూనె జుట్టు పెరుగుదలకు బాగా సహాయపడుతుంది. జుట్టు రాలడం చాలా వరకు తగ్గిపోతుంది.

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