Gold Bangles: 5 గ్రాముల్లోనే అదిరిపోయే డైలీవేర్ బ్యాంగిల్స్

ఇవి డైలీవేర్ కి చాలా బాగుంటాయి. చాలా తక్కువ వెయిట్ లోనే లభిస్తాయి. మట్టిగాజుల కాంబినేషన్ తో వేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది.
మీరు హెవీ లుక్తో ఉండే బంగారు గాజులను కూడా చేయించుకోవచ్చు. వీటి తయారీలో బంగారం తక్కువగా వాడతారు, కానీ డిజైనింగ్పై ఎక్కువ దృష్టి పెడతారు. చూడటానికి హెవీ లుక్ ఇస్తాయి.
ఆకర్షణీయమైన బంగారు గాజులను 'కడా' లాగా కూడా తయారు చేస్తారు. వీటిని రోజూ చేతికి ధరించి తిరగవచ్చు. తక్కువ బంగారంతోనే బరువుగా కనిపించేలా ఈ గాజులను డిజైన్ చేస్తారు.
మీరు నగిషీ పనితనంతో చేసిన బంగారు గాజులను కూడా ఎంచుకోవచ్చు. మట్టిగాజులతో కలిపి వేసుకుంటే చాలా అందంగా ఉంటుంది.
మీనాకారీ వర్క్తో తయారు చేసిన గాజులు చూడటానికి చాలా ఆకర్షణీయంగా ఉంటాయి. మీరు ఈ డిజైన్లోని గాజులను కూడా 4 గ్రాముల బంగారంతోనే చేయించుకోవచ్చు.
బంగారు గాజులను మీరు హార్ట్ (గుండె) లేదా లీఫ్ (ఆకు) ఆకారంలో కూడా డిజైన్ చేయించుకోవచ్చు. ఈ డిజైన్లు చాలా ట్రెండీగా, అందంగా కనిపిస్తాయి.
Kasula Chain: లైట్ వెయిట్ కాసుల చైన్.. చూస్తే వావ్ అనాల్సిందే
Life Lessons : దశావతారాల నుంచి Gen-Z నేర్చుకోవాల్సిన 10 జీవిత పాఠాలు
Kitchen Hack: ఉప్పు డబ్బాలో వీటిని వేస్తే గడ్డ కట్టదు, చెమ్మపట్టదు
Gardening Tips: ఈ మొక్కలను ఇంటి లోపల పెంచకపోవడమే మంచిది!