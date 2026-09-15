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లైట్ వెయిట్ కాసుల చైన్.. చూస్తే వావ్ అనాల్సిందే

life Sep 15 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:Pinterest
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మెడి నిండుగా కాసుల నెక్లెస్

తక్కువ బరువులో హెవీగా కనిపించే నెక్లెస్ కావాలనుకుంటే ఇలా కాసుల నెక్లెస్ ఎంపిక చేసుకోవాలి. దీన్ని సుమారు 15 గ్రాముల్లో చేయించుకోవచ్చు.

Image credits: Pinterest
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కాసుల చైన్

తేలికగా, సింపుల్ గా ఉండే కాసుల చైన్ ఇది. ఈ చైన్ మెడకు నిండుదనాన్ని ఇస్తుంది. ఇది తక్కువ బడ్జెట్‌లో సులభంగా లభిస్తుంది.

Image credits: Pinterest
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నెక్లెస్, హారం కలిపి

తక్కువ బరువులో ఒకేసారి నెక్లెస్, హారం తీసుకోవాలనుకుంటే దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. కేవలం 15 గ్రాముల్లో ఈ రెండింటినీ చేయించుకోవచ్చు.

Image credits: Pinterest
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లక్ష్మీదేవి పెండెంట్

కాసుల హారానికి లక్ష్మీదేవి పెండెంట్ జత అయితే ఆ అందమే వేరు. ఇది అన్ని వయసుల వారికీ చక్కగా నప్పుతుంది.

Image credits: Pinterest
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హార్ట్ షేప్ కాసుల హారం

కాసులు గుండ్రంగా కాకుండా హార్ట్ షేపులో వచ్చాయి. దీన్ని కూడా 15 గ్రాముల బరువులో తీసుకోవచ్చు.

Image credits: Pinterest
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కాసుల పేరు

మెడకు నిండుగా కనిపించాలంటే ఇలాంటి కాసుల పేరు ఎంపిక చేసుకోవాలి. లైట్ వెయిట్లో ఇది 20 గ్రాముల్లో వచ్చేస్తుంది.

Image credits: ramyanagendra.com
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లక్షీరూపు కాసులు

కాసులపై లక్ష్మీ రూపు ఉండడం ఈ నెక్లెస్ ప్రత్యేకత. ఇది నిండుగా అందంగా ఉంటుంది.

Image credits: South India Jewels

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