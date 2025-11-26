Telugu

మట్టి లేకుండా పెంచగలిగే మొక్కలు ఇవే

చైనీస్ ఎవర్గ్రీన్

ఈ అందమైన మొక్కను నీటిలో కూడా పెంచవచ్చు. దీనికి మట్టి అవసరం లేదు.

ఎయిర్ ప్లాంట్

ఎయిర్ ప్లాంట్లు పెరగడానికి మట్టి అవసరం లేదు.  నీటిలో వేస్తే చాలు పెరిగేస్తుంది.  అవసరమైన పోషకాలు, తేమను గాలి నుంచే తీసుకుంటాయి.

ఫిలోడెండ్రాన్

ఫిలోడెండ్రాన్ నీటిలో చక్కగా పెరిగే మొక్క. ఒక చిన్న కాడను తీసుకుని గ్లాసు నీటిలో పెడితే సరిపోతుంది. చక్కగా పెరిగేస్తుంది.

పీస్ లిల్లీ

పీస్ లిల్లీని ఎంతో అందమైన మొక్క. కొద్దిపాటి నీటిలో సులభంగా పెంచవచ్చు. 

స్పైడర్ ప్లాంట్

స్పైడర్ ప్లాంట్‌ను హైడ్రోపోనిక్స్‌ పద్ధతిలో పెంచవచ్చు. మొక్క నుండి ఒక చిన్న కాడను కత్తిరించి నీటిలో పెడితే సరిపోతుంది.

లక్కీ బాంబూ

లక్కీ బాంబూ మట్టి లేకుండా నీటిలో పెరిగే మొక్క. సూర్యకాంతి అవసరం లేదు.  వారానికి ఒకసారి నీటిని మార్చాలి.

మనీ ప్లాంట్

గాలిని శుద్ధి చేసే మనీ ప్లాంట్‌ను మనం ఎక్కువగా నీటిలోనే పెంచుతాం. దీనికి ఎక్కువ సంరక్షణ అవసరం లేదు.

Image credits: Getty

