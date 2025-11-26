Telugu

మంగళసూత్రానికి జతగా నల్లపూసల ఉంగరాలు

life Nov 26 2025
Author: Haritha Chappa Image Credits:Pinterest
మంగళసూత్ర రింగ్ డిజైన్

మెడలో నల్లపూసలు వేసుకున్నట్టే చేతికి నల్లపూసల ఉంగరాన్ని వివాహిత స్త్రీలు ధరించవచ్చు. ఈ గోల్డ్ మంగళసూత్ర రింగ్‌ రెండు గ్రాముల బంగారంతోనే తయారవుతుంది.

Image credits: Pinterest
సింపుల్ గోల్డ్ రింగ్ డిజైన్

నల్ల రాళ్లతో నిండిన స్పైరల్ ప్యాటర్న్ గోల్డ్ రింగ్  ఇది. ఈ ఉంగరాన్ని 1 నుంచి 2 గ్రాములలో చేయించుకోవచ్చు.

Image credits: Pinterest
బ్లాక్ స్టోన్ గోల్డ్ రింగ్ లేటెస్ట్

పూసలకు బదులుగా నలుపు, సిల్వర్ స్టోన్స్‌తో ఉన్న ఈ మంగళసూత్ర రింగ్ అద్భుతంగా ఉంటుంది.

Image credits: Pinterest
అదిరే గోల్డ్ రింగ్

ఆధునిక వధువులకు నచ్చే రింగ్ ఇది.  క్యూబిక్ జిర్కాన్, ఓనెక్స్ వర్క్‌తో ఉన్న ఈ రింగ్ చేతుల అందాన్ని రెట్టింపు చేస్తుంది.

Image credits: Pinterest
వేలికి నిండుగా

బ్యాండ్ స్టైల్ మంగళసూత్ర రింగ్ ఇది. ఇది పెట్టుకుంటే చేతి నిండుగా ఉంటుంది.  ఫ్యాషన్‌తో పాటు సంప్రదాయాన్ని పాటించేలా ఉంటుంది ఈ ఉంగరం.

Image credits: Pinterest
మంగళసూత్ర స్టైల్ ఉంగరం

సన్నని బంగారంతో చేసిన ఈ మంగళసూత్ర రింగ్ ఇది. ఇందులోని నలుపు, తెలుపు రాళ్లు చాలా ఆకర్షణీయంగా ఉన్నాయి. 

Image credits: Pinterest
2 గ్రాముల గోల్డ్ రింగ్

నల్ల పూసలతో వచ్చే ఈ  రింగ్ మీకు  అద్భుతమైన లుక్‌ను ఇస్తుంది. 5 గ్రాముల బంగారంతో ఇది తయారవుతుంది.

Image credits: Pinterest

