రోజూ ఒక స్పూన్ నెయ్యి తింటే ఏమౌతుంది?

విటమిన్లు, యాంటీఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉండే నెయ్యిని రోజూ తినడం వల్ల రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది.
ప్రోటీన్, యాంటీఆక్సిడెంట్లు, ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు ఉన్న నెయ్యి శరీరానికి కావాల్సిన శక్తిని అందించడంలో సాయపడుతుంది.
భోజనానికి ముందు నెయ్యి తినడం వల్ల ఎసిడిటీ తగ్గుతుంది, ఆహారం త్వరగా జీర్ణం అవుతుంది, మలబద్ధకం సమస్య దూరమవుతుంది.
ఎముకల బలాన్ని పెంచడానికి కూడా నెయ్యి సహాయపడుతుంది.
ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్లు, ఇతర విటమిన్లు ఉన్న నెయ్యిని డైట్లో చేర్చుకోవడం గుండె ఆరోగ్యానికి కూడా మంచిది.
ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్లు, ఇతర ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు ఉన్న నెయ్యి తినడం మెదడు ఆరోగ్యానికి కూడా మంచిది. పిల్లల్లో జ్ఞాపకశక్తిని పెంచడానికి ఇది సాయపడుతుంది.
చర్మ ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్లు కూడా నెయ్యిలో ఉన్నాయి.
