రోజూ ఒక స్పూన్ నెయ్యి తింటే ఏమౌతుంది?

food-life Nov 26 2025
Author: ramya Sridhar Image Credits:Getty
రోగనిరోధక శక్తి కోసం

విటమిన్లు, యాంటీఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉండే నెయ్యిని రోజూ తినడం వల్ల రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది.

Image credits: Getty
శక్తి కోసం

ప్రోటీన్, యాంటీఆక్సిడెంట్లు, ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు ఉన్న నెయ్యి శరీరానికి కావాల్సిన శక్తిని అందించడంలో సాయపడుతుంది.

Image credits: Getty
జీర్ణక్రియ కోసం

భోజనానికి ముందు నెయ్యి తినడం వల్ల ఎసిడిటీ తగ్గుతుంది, ఆహారం త్వరగా జీర్ణం అవుతుంది, మలబద్ధకం సమస్య దూరమవుతుంది.

Image credits: Getty
ఎముకల ఆరోగ్యం

ఎముకల బలాన్ని పెంచడానికి కూడా నెయ్యి సహాయపడుతుంది.

Image credits: Getty
గుండె ఆరోగ్యం

ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్లు, ఇతర విటమిన్లు ఉన్న నెయ్యిని డైట్‌లో చేర్చుకోవడం గుండె ఆరోగ్యానికి కూడా మంచిది. 

Image credits: Getty
మెదడు ఆరోగ్యం

ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్లు, ఇతర ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు ఉన్న నెయ్యి తినడం మెదడు ఆరోగ్యానికి కూడా మంచిది. పిల్లల్లో జ్ఞాపకశక్తిని పెంచడానికి ఇది సాయపడుతుంది. 

Image credits: Getty
చర్మ ఆరోగ్యం

చర్మ ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్లు కూడా నెయ్యిలో ఉన్నాయి.

Image credits: Getty

