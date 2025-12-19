2025లో మనదేశంలో ఎక్కువ మంది చూసిన ప్రదేశాలు ఇవే

2025లో ప్రయాగ్రాజ్లో మహాకుంభమేళా జరిగింది. కోట్లాది మంది భక్తులు తరలివచ్చారు. సంగమంలో పుణ్యస్నానాలు చేసి అక్కడి ప్రాంతాలను పర్యటించారు.
2025లో లక్షలాది మంది పర్యాటకులు తాజ్ మహల్ ను దర్శించుకున్నారు.
కర్ణాటకలోని హంపి కూడా చూసేందుకు ఈ ఏడాది ఎంతో మంది ప్రజలు వచ్చారు. ఇక్కడి ఆలయాలు, చారిత్రక కట్టడాలు పర్యాటకులను ఆకర్షించాయి.
వాస్తుశిల్పం, సాంస్కృతిక ప్రాముఖ్యత వల్ల కోణార్క్ సూర్య దేవాలయం కూడా ప్రజల ప్రధాన ఆకర్షణ కేంద్రంగా నిలిచింది.
ఎల్లోరా గుహలు, పురాతన కళాఖండాలను 2025లో లక్షలాది మంది ప్రజలు దర్శించుకున్నారు.
అద్భుతమైన దేవాలయాలు, శిల్పాలకు ప్రసిద్ధి చెందిన ఖజురహోను చూడటానికి కూడా పెద్ద సంఖ్యలో ప్రజలు వచ్చారు.
ఢిల్లీలోని ఎర్రకోట, కుతుబ్ మినార్ కూడా ప్రజలకు ఆకర్షణ కేంద్రంగా నిలిచాయి. ఇది కూడా అగ్ర గమ్యస్థానాలలో ఒకటిగా ఉంది.
ప్రతి సంవత్సరం లక్షలాది మంది పర్యాటకులు గోవాకు వస్తారు. బీచ్లతో పాటు, వారు పోర్చుగీస్ వాస్తుశిల్పం, చర్చిలు, ఫోర్ట్ అగ్వాడాను చూసి ఆస్వాదిస్తారు.
నలంద విశ్వవిద్యాలయం, బుద్ధగయలోని బుద్ధ దేవాలయం, బోధి వృక్షాన్ని చూడటానికి 2025లో లక్షలాది మంది వచ్చారు. ఇక్కడికి వచ్చి బీహార్ పాత సంస్కృతిని అర్థం చేసుకున్నారు.
పింక్ సిటీ, కోటలు, ప్యాలెస్లు, గొప్ప రాజస్థానీ సంస్కృతిని ఆస్వాదించడానికి 2025లో కూడా ప్రజలు ఇక్కడికి వచ్చారు.
బడ్జెట్ ధరలో డైమండ్ ఇయర్ రింగ్స్.. చూస్తే ఫిదా అయిపోతారు!
చలికాలంలో ఆస్తమా పేషెంట్లు వీటిని తినకూడదు
మగువలు మెచ్చే వెండి కమ్మలు.. అదిరిపోయే డిజైన్లు ఇవిగో!
చిన్నారి పాదాలకు చిన్ని పట్టీలు.. స్టైలిష్ డిజైన్లు ఇవిగో!