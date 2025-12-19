Telugu

2025లో మనదేశంలో ఎక్కువ మంది చూసిన ప్రదేశాలు ఇవే

life Dec 19 2025
Author: Haritha Chappa Image Credits:Gemini AI
మహా కుంభ మేళా, ప్రయాగ్‌రాజ్

2025లో ప్రయాగ్‌రాజ్‌లో మహాకుంభమేళా జరిగింది. కోట్లాది మంది భక్తులు తరలివచ్చారు. సంగమంలో పుణ్యస్నానాలు చేసి అక్కడి ప్రాంతాలను పర్యటించారు.

Image credits: Social Media
తాజ్ మహల్, ఆగ్రా

2025లో లక్షలాది మంది పర్యాటకులు తాజ్ మహల్ ను దర్శించుకున్నారు.

Image credits: GROK AI
హంపి, కర్ణాటక

కర్ణాటకలోని హంపి కూడా  చూసేందుకు ఈ ఏడాది ఎంతో మంది ప్రజలు వచ్చారు. ఇక్కడి ఆలయాలు, చారిత్రక కట్టడాలు పర్యాటకులను ఆకర్షించాయి.

Image credits: stockPhoto
కోణార్క్ సూర్య దేవాలయం, ఒడిశా

 వాస్తుశిల్పం, సాంస్కృతిక ప్రాముఖ్యత వల్ల కోణార్క్ సూర్య దేవాలయం కూడా ప్రజల ప్రధాన ఆకర్షణ కేంద్రంగా నిలిచింది.

Image credits: Asianet News
ఎల్లోరా గుహలు, మహారాష్ట్ర

ఎల్లోరా గుహలు, పురాతన కళాఖండాలను 2025లో లక్షలాది మంది ప్రజలు దర్శించుకున్నారు.

Image credits: wikipidia
ఖజురహో, మధ్యప్రదేశ్

అద్భుతమైన దేవాలయాలు, శిల్పాలకు ప్రసిద్ధి చెందిన ఖజురహోను చూడటానికి కూడా పెద్ద సంఖ్యలో ప్రజలు వచ్చారు.

Image credits: Khajuraho Temple/instagram
ఎర్రకోట, కుతుబ్ మినార్

ఢిల్లీలోని ఎర్రకోట, కుతుబ్ మినార్ కూడా ప్రజలకు ఆకర్షణ కేంద్రంగా నిలిచాయి. ఇది కూడా అగ్ర గమ్యస్థానాలలో ఒకటిగా ఉంది.

Image credits: wikipedia
ఫోర్ట్ అగ్వాడా, చర్చి, గోవా

ప్రతి సంవత్సరం లక్షలాది మంది పర్యాటకులు గోవాకు వస్తారు. బీచ్‌లతో పాటు, వారు పోర్చుగీస్ వాస్తుశిల్పం, చర్చిలు, ఫోర్ట్ అగ్వాడాను చూసి ఆస్వాదిస్తారు.

Image credits: Getty
నలంద, బుద్ధగయ

నలంద విశ్వవిద్యాలయం, బుద్ధగయలోని బుద్ధ దేవాలయం, బోధి వృక్షాన్ని చూడటానికి 2025లో లక్షలాది మంది వచ్చారు. ఇక్కడికి వచ్చి బీహార్ పాత సంస్కృతిని అర్థం చేసుకున్నారు.

Image credits: Social Media
జైపూర్, రాజస్థాన్

పింక్ సిటీ, కోటలు, ప్యాలెస్‌లు, గొప్ప రాజస్థానీ సంస్కృతిని ఆస్వాదించడానికి 2025లో కూడా ప్రజలు ఇక్కడికి వచ్చారు.

Image credits: social media

