చిన్నారి పాదాలకు ఇలాంటి రంగు రంగుల గజ్జెల పట్టీలు అందంగా ఉంటాయి. చాలా తక్కువ ధరలో వస్తాయి.
ట్రెండీ డిజైన్ లో తీసుకోవాలి అనుకుంటే ఈ పట్టీలు మంచి ఎంపిక. స్టైలిష్ లుక్ ఇస్తాయి.
చైన్ డిజైన్ పట్టీలు చిన్ని పాదాలకు సూపర్ గా కనిపిస్తాయి. బడ్జెట్ ధరలో వస్తాయి.
చుట్టూ గజ్జెలతో ఉన్న కడియం టైప్ పట్టీలు పిల్లల పాదాలకు మరింత అందాన్ని తెచ్చిపెడతాయి.
సన్నని చైన్, వెండి పూసలతో ఉన్న పట్టీలు పిల్లలకు చాలా బాగుంటాయి. తక్కువ వెయిట్ లో తీసుకోవచ్చు.
