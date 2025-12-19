Telugu

చిన్నారి పాదాలకు చిన్ని పట్టీలు.. స్టైలిష్ డిజైన్లు ఇవిగో!

Author: Kavitha G Image Credits:social media
రంగు రంగుల గజ్జెల పట్టీలు

చిన్నారి పాదాలకు ఇలాంటి రంగు రంగుల గజ్జెల పట్టీలు అందంగా ఉంటాయి. చాలా తక్కువ ధరలో వస్తాయి.

Image credits: social media
లేటెస్ట్ డిజైన్

ట్రెండీ డిజైన్ లో తీసుకోవాలి అనుకుంటే ఈ పట్టీలు మంచి ఎంపిక. స్టైలిష్ లుక్ ఇస్తాయి. 

Image credits: Asianet News
చైన్ పట్టీలు

చైన్ డిజైన్ పట్టీలు చిన్ని పాదాలకు సూపర్ గా కనిపిస్తాయి. బడ్జెట్ ధరలో వస్తాయి.

Image credits: Asianet News
కడియం టైప్ పట్టీలు

చుట్టూ గజ్జెలతో ఉన్న కడియం టైప్ పట్టీలు పిల్లల పాదాలకు మరింత అందాన్ని తెచ్చిపెడతాయి. 

Image credits: pinterest
వెండి పూసల పట్టీలు

సన్నని చైన్, వెండి పూసలతో ఉన్న పట్టీలు పిల్లలకు చాలా బాగుంటాయి. తక్కువ వెయిట్ లో తీసుకోవచ్చు.

Image credits: PINTEREST

