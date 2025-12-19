Telugu

చలికాలంలో ఆస్తమా పేషెంట్లు వీటిని తినకూడదు

life Dec 19 2025
Author: Haritha Chappa Image Credits:Getty
పెరుగు

పెరుగు సాధారణంగానే చలవచేస్తుంది.  చలికాలంలో దీన్ని తినకపోవడమే ఆస్తమా రోగులకు మంచిది. ఇది లక్షణాలను పెంచేస్తుంది.

Image credits: Getty
ఐస్ క్రీమ్

ఆస్తమా రోగులు చలికాలంలో ఐస్ క్రీమ్ తింటే లక్షణాలు తీవ్రంగా మారుతాయి. 

Image credits: social media
మిల్క్ షేక్

చల్లని మిల్క్ షేక్‌లాంటి చల్లని పానీయాలకు ఆస్తమా రోగులు దూరంగా ఉండాలి.

Image credits: Getty
జంక్ ఫుడ్

ప్రాసెస్ చేసిన ఫుడ్స్, జంక్ ఫుడ్, నూనెలో వేయించినవి, కొవ్వు ఎక్కువగా ఉండే ఆహారాలు అధికంగా తిన్నా కూడా ఆస్తమా లక్షణాలను పెంచేస్తాయి.

Image credits: Getty
తీపి పదార్థాలు

చక్కెర వేసి చేసే ఆహారాలు ఎక్కువగా తినడం వల్ల కూడా ఆస్తమా లక్షణాలు తీవ్రమవుతాయి.

Image credits: Getty
పాల ఉత్పత్తులు

పాలు, టీ, కాఫీ వంటి ఆహారాలను ఆస్తమా రోగులు తమ డైట్ నుంచి దూరంగా పెట్టడం మంచిది.

Image credits: Getty
ఆల్కహాల్

ఆస్తమా రోగులు ఆల్కహాల్ కు ఎంత  దూరంగా ఉంటే అంత మంచిది.

Image credits: Getty

