Telugu

తెల్లజుట్టును నల్లగా మార్చే పదార్థాలు ఇవే

life Apr 12 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:Getty
తెల్లజుట్టుకు కారణం

తెల్లజుట్టు రావడానికి వంశపారంపర్యం, పోషకాహార లోపం, ఒత్తిడి, హెయిర్ డైల వంటి కారణాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. అవే అకాలంగా జుట్టు నెరిసిపోయేందుకు కారణాలు.

బాదం, ఆముదం నూనె

బాదం నూనె, ఆముదం నూనెను సమాన పరిమాణంలో తీసుకుని ఈ మిశ్రమాన్ని తలకు పట్టించాలి. ఇలా తరచూ చేస్తే మంచి ఫలితాలు కనిపిస్తాయి.

ఉల్లి, నిమ్మరసం

ఉల్లిపాయను మెత్తగా రుబ్బి రసం తీయాలి. దీనికి నిమ్మరసం కలిపి తల మాడుకు, జుట్టుకు పట్టించాలి. 15 నిమిషాల తర్వాత కడిగేయాలి.
కరివేపాకు

ఒక కప్పు కొబ్బరి నూనెలో గుప్పెడు కరివేపాకు వేసి బాగా మరిగించాలి. ఈ నూనె చల్లారిన తర్వాత, తల మాడుకు రోజూ మసాజ్ చేసుకోవాలి.
నిమ్మరసం

నీటిలో నిమ్మరసం కలిపి జుట్టును కడుక్కోవడం వల్ల కూడా తెల్ల జుట్టు సమస్య తగ్గుతుంది.
గోరింటాకు (హెన్నా)

గోరింటాకు ఆకులను కొబ్బరి నూనెతో కలిపి వాడితే జుట్టుకు సహజమైన నల్లని రంగు వస్తుంది.
ఉసిరికాయ

ఉసిరికాయ, కొబ్బరి నూనె కలిపి కాచిన నూనె వాడితే జుట్టు నల్లగా మారడంలో సహాయపడుతుంది.
