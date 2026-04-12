Curry Leaf: ఎండాకాలంలో ఇలా చేస్తే కరివేపాకు గుబురుగా పెరుగుతుంది

ఎండాకాలంలో కుండీలో మట్టి తొందరగా ఎండిపోతుంది. కాబట్టి రోజుకు రెండుసార్లు అంటే ఉదయం, సాయంత్రం కచ్చితంగా మొక్కకు నీళ్లు పోయాలి.
ఉదయం పూట ఎండ మొక్కకు మంచిదే. కానీ మధ్యాహ్నం 12 నుంచి 4 గంటల వరకు ఉండే మండుటెండ మొక్కకు తగలకూడదు. కుండీని నీడ ఉన్న చోటుకి మార్చండి లేదా 'గ్రీన్ నెట్' వాడండి.
మొక్క మొదట్లో నీళ్లు పోయడమే కాదు, ఆకులపై కూడా నీటిని స్ప్రే చేయండి. ఇలా చేయడం వల్ల మొక్కకు చల్లదనం అందుతుంది, ఆకులు తాజాగా పచ్చగా ఉంటాయి.
పుల్లటి మజ్జిగ ఎండాకాలంలో మొక్కకు అమృతం లాంటిది. ఇది మట్టిని చల్లగా ఉంచడానికి సాయపడుతుంది. అయితే మజ్జిగ చిక్కగా ఉండకూడదు. 1 గ్లాసు మజ్జిగలో 5 గ్లాసుల నీళ్లు కలిపి పోయాలి.
బియ్యం కడిగిన నీళ్లను రోజూ మొక్కకు పోయవచ్చు. ఎండాకాలంలో మట్టి త్వరగా పొడిబారుతుంది కాబట్టి, ఈ నీళ్లు మొక్కకు అదనపు పోషకాలను అందించి ఆరోగ్యంగా ఉంచుతాయి.
ఎండాకాలంలో మొక్క వేగంగా పెరుగుతుంది. ఈ సమయంలో చిగుళ్లను కత్తిరిస్తే (Pruning), మొక్క చాలా త్వరగా గుబురుగా (Bushy) పెరుగుతుంది. కొత్త కొమ్మలు ఎక్కువగా వస్తాయి.
వేసవిలో రసాయన ఎరువులు వాడొద్దు. అవి మొక్కను మరింత వేడికి గురిచేస్తాయి. వాటికి బదులుగా వర్మీకంపోస్ట్ లేదా పశువుల ఎరువు వంటి చలవ చేసే సహజ ఎరువులనే వాడండి.
Gardening Tips: తులసి మొక్క చక్కగా పెరగాలంటే ఈ టిప్స్ ఫాలో అయితే చాలు!
Gardening Tips: ఈ నీళ్లు పోస్తే...పూల మొక్కలకు పూలు బాగా పూస్తాయి
Coriander: మట్టి లేకుండా ప్లాస్టిక్ బాటిల్ లో కొత్తిమీర పెంచేద్దామా
Money Plant: నీళ్లు ఇలా పోస్తే.. మనీ ప్లాంట్ వేగంగా పెరుగుతుంది..!