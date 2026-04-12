ఈ రోజ్ గోల్డ్ లాకెట్స్ చూస్తే బంగారం కూడా వద్దంటారు

life Apr 12 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:PINTEREST
మినిమల్ సర్కిల్ లాకెట్

సింపుల్‌గా, క్లాసీగా కనిపించాలనుకుంటే మినిమల్ రోజ్ గోల్డ్ సర్కిల్ లాకెట్ ఎంపిక చేసుకోవచ్చు.  ఫార్మల్ షర్ట్స్, బ్లేజర్స్, వెస్టర్న్ డ్రెస్సులపై కూడా స్టైలిష్‌గా కనిపిస్తుంది.

Image credits: PINTEREST
బార్ పెండెంట్ డిజైన్

మోడ్రన్‌గా ఉండే బార్ పెండెంట్ వెస్ట్రన్ డ్రెస్సులపై చాలా బాగుంటుంది. దీని సింపుల్ డిజైన్ మీ లుక్‌కు ఒక ప్రత్యేకమైన అందాన్ని ఇస్తుంది.

Image credits: PINTEREST
ఫ్లోరల్ టచ్ లాకెట్

ఫెమినైన్ లుక్ కావాలంటే  ఫ్లోరల్ డిజైన్ ఉన్న రోజ్ గోల్డ్ లాకెట్ ఎంపిక చేసుకోవచ్చు. కుర్తీలు, టాప్స్, ఫార్మల్ డ్రెస్సులపై ఇది చక్కగా ఉంటుంది.

Image credits: INSTAGRAM @sunnydiamondsofficial
జామెట్రిక్ ప్యాటర్న్ లాకెట్

ఆఫీస్ వేర్‌తో పాటూ వేసుకునేందుకు ఈ జామెట్రిక్ డిజైన్ లాకెట్ బావుంటుంది. ఇది  డ్రెస్సింగ్‌కు మోడ్రన్, స్మార్ట్ వైబ్ ఇస్తుంది.

Image credits: INSTAGRAM @mahakali.jewellers
స్టోన్ స్టడెడ్ లాకెట్

చిన్న చిన్న రాళ్లతో అలంకరించిన రోజ్ గోల్డ్ లాకెట్ ఎవరికైనా బావుంటుంది. ఇది మీ లుక్‌కు లగ్జరీ టచ్ ఇస్తుంది.

Image credits: INSTAGRAM @craftvue
లేయర్డ్ చైన్ లాకెట్

లేయర్డ్ రోజ్ గోల్డ్ లాకెట్స్ ఇప్పుడు చాలా ట్రెండ్‌ అవుతున్నాయి. సింపుల్ డ్రెస్సులపై వేసుకుంటే చాలా స్టైలిష్‌గా కనిపిస్తాయి.

Image credits: INSTAGRAM @singhaarbymisha
పర్సనలైజ్డ్ లాకెట్

పర్సనల్ టచ్ ఇవ్వాలనుకుంటే హార్ట్ షేప్ రోజ్ గోల్డ్ లాకెట్ పై మీ పేరును రాయించుకోవచ్చు. 

Image credits: INSTAGARM @riogiftshop.ke

