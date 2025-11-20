ఇంట్లో సులువుగా పెంచగలిగే ఇండోర్ ప్లాంట్స్ ఇవే

మనీ ప్లాంట్ వేగంగా పెరిగే మొక్క. దీనికి కొద్దిపాటి సంరక్షణ చాలు. అందుకే మనీ ప్లాంట్కు ఎక్కువ కాంతి అవసరం లేదు.
జీజీ ప్లాంట్ తక్కువ సూర్యరశ్మితో ఇంట్లో సులభంగా పెరుగుతుంది. ఇది చీకటిలో కూడా బాగా పెరుగుతుంది.
స్నేక్ ప్లాంట్కు సూర్యరశ్మి పెద్దగా అవసరం లేదు. కాంతి లేని గదుల్లో కూడా ఇది బాగానే పెరుగుతుంది.
మెరిసే ఆకులు, తెల్లటి పువ్వులతో ఈ మొక్క అందంగా కనిపిస్తుంది. వెలుతురు లేకపోయినా పెరిగే మొక్క పీస్ లిల్లీ.
చైనీస్ ఎవర్ గ్రీన్ మొక్కలు అందమైన ఆకులతో ఉంటుంది. కాంతి లేకుండా వేగంగా పెరిగే మొక్క.
మాన్స్టెరా ఏ కాలంలోనైనా వేగంగా పెరిగే మొక్క. ఇది ఇంట్లోని తక్కువ వెలుతురులో కూడా బాగా పెరుగుతుంది.
ఈ ఇండోర్ మొక్కకు ఎక్కువ కాంతి అవసరం లేదు. అందుకే ఇది ఏ గదిలోనైనా సులభంగా పెరుగుతుంది.
పచ్చిమిర్చి ఎక్కువ రోజులు ఫ్రెష్ గా ఉండాలంటే ఇలా చేయండి
పిల్లలు చదువుకోవడానికి బెస్ట్ సమయం ఏది?
రాయల్ లుక్ ఇచ్చే ముత్యాల నెక్లెస్ డిజైన్లు
ఓట్స్ ఫేస్ ప్యాక్ ఇలా వేశారంటే మచ్చలు మాయం