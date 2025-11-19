రాయల్ లుక్ ఇచ్చే ముత్యాల నెక్లెస్ డిజైన్లు

వెస్ట్రన్ నుండి ఎత్నిక్ లుక్ వరకు తెల్ల ముత్యాల చోకర్ అదిరిపతుంది. దీనితో పాటు పెర్ల్ స్టడ్స్ ధరించండి. ఇలాంటి చోకర్లు మీకు రూ.200కే దొరుకుతాయి.
ఇండో-వెస్ట్రన్ డ్రెస్తో మల్టీలేయర్ ముత్యాల పొడవాటి హారాలు ధరించి రాయల్ లుక్ పొందండి. వెయ్యి రూపాయలలోపు ఈ హారం, చెవిపోగులు వస్తాయి.
మీరు తెల్ల ముత్యాలలో సింపుల్గా కాకుండా సోబర్ లుక్ ఇచ్చే హారాలను తక్కువ ధరలో ఎంచుకోవచ్చు. రూ.500 లోపు ఇలాంటి హారాలు దొరుకుతాయి.
ముత్యాల గోల్డ్ ప్లేటెడ్ హారాలు ధరించి సోనమ్ కపూర్లా అద్భుతంగా కనిపించండి. హారంలో గోల్డ్ ప్లేటెడ్ మెటల్తో పాటు మీనాకారీ వర్క్ కూడా ఉంది.
2 లేయర్ పెర్ల్ చోకర్ చాలా సింపుల్గా ఉన్నా తమన్నా భాటియా పింక్ శారీలో అద్భుతంగా కనిపిస్తోంది. మీరు కూడా తక్కువ ధరలో రాయల్ లుక్ను ప్రయత్నించండి.
పోల్కీతో తెల్ల ముత్యాల కాంబినేషన్ చూడటానికి చాలా బాగుంటుంది. ఇలాంటి హారాలు ఎంచుకుని సింపుల్ చీరను కూడా రాయల్గా మార్చేయొచ్చు.
ఓట్స్ ఫేస్ ప్యాక్ ఇలా వేశారంటే మచ్చలు మాయం
ఈజీగా బరువు తగ్గాలా? రోజూ ఇవి తిన్నా చాలు
రూమ్ హీటర్ వాడుతున్నారా? ఈ విషయాలు కచ్చితంగా తెలుసుకోండి
ఎముకలు బలంగా ఉండాలంటే కచ్చితంగా తినాల్సిన ఫుడ్స్ ఇవే!