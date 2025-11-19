Telugu

రాయల్ లుక్ ఇచ్చే ముత్యాల నెక్లెస్ డిజైన్లు

life Nov 19 2025
Author: Haritha Chappa Image Credits:INSTAGRAM
Telugu

తెల్ల ముత్యాల చోకర్

వెస్ట్రన్ నుండి ఎత్నిక్ లుక్ వరకు తెల్ల ముత్యాల చోకర్‌ అదిరిపతుంది. దీనితో పాటు పెర్ల్ స్టడ్స్ ధరించండి. ఇలాంటి చోకర్లు మీకు రూ.200కే దొరుకుతాయి.

Image credits: INSTAGRAM
Telugu

మల్టీలేయర్ ముత్యాల హారాలు

ఇండో-వెస్ట్రన్ డ్రెస్‌తో మల్టీలేయర్ ముత్యాల పొడవాటి హారాలు ధరించి రాయల్ లుక్ పొందండి. వెయ్యి రూపాయలలోపు ఈ హారం, చెవిపోగులు వస్తాయి. 

Image credits: INSTAGRAM
Telugu

ముత్యాల ఫ్యాన్సీ హారం

మీరు తెల్ల ముత్యాలలో సింపుల్‌గా కాకుండా సోబర్ లుక్ ఇచ్చే హారాలను తక్కువ ధరలో ఎంచుకోవచ్చు. రూ.500 లోపు ఇలాంటి హారాలు దొరుకుతాయి.

Image credits: instagram
Telugu

ముత్యాల గోల్డ్ ప్లేటెడ్ హారాలు

ముత్యాల గోల్డ్ ప్లేటెడ్ హారాలు ధరించి సోనమ్ కపూర్‌లా అద్భుతంగా కనిపించండి. హారంలో గోల్డ్ ప్లేటెడ్ మెటల్‌తో పాటు మీనాకారీ వర్క్ కూడా ఉంది.

Image credits: INSTAGRAM
Telugu

2 లేయర్ పెర్ల్ చోకర్

2 లేయర్ పెర్ల్ చోకర్ చాలా సింపుల్‌గా ఉన్నా తమన్నా భాటియా పింక్ శారీలో అద్భుతంగా కనిపిస్తోంది. మీరు కూడా తక్కువ ధరలో రాయల్ లుక్‌ను ప్రయత్నించండి.

Image credits: instagram
Telugu

పోల్కీ, పెర్ల్ చోకర్

పోల్కీతో తెల్ల ముత్యాల కాంబినేషన్ చూడటానికి చాలా బాగుంటుంది. ఇలాంటి హారాలు ఎంచుకుని సింపుల్ చీరను కూడా రాయల్‌గా మార్చేయొచ్చు.

Image credits: instagram

ఓట్స్ ఫేస్ ప్యాక్ ఇలా వేశారంటే మచ్చలు మాయం

ఈజీగా బరువు తగ్గాలా? రోజూ ఇవి తిన్నా చాలు

రూమ్ హీటర్ వాడుతున్నారా? ఈ విషయాలు కచ్చితంగా తెలుసుకోండి

ఎముకలు బలంగా ఉండాలంటే కచ్చితంగా తినాల్సిన ఫుడ్స్ ఇవే!