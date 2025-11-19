Telugu

పచ్చిమిర్చి ఎక్కువ రోజులు ఫ్రెష్ గా ఉండాలంటే ఇలా చేయండి

గాలి చొరబడని డబ్బా

పచ్చిమిర్చిని గాలి చొరబడని డబ్బాలో నిల్వ చేయడం మంచిది. తేమ తగిలితే మిరపకాయలు త్వరగా పాడైపోతాయి.

పేపర్ టవల్

పచ్చిమిర్చిని ఫ్రిజ్‌లో పెట్టే ముందు పేపర్ టవల్‌లో చుట్టడం వల్ల తేమ తగ్గి తాజాగా ఉంటాయి.

జిప్‌లాక్ బ్యాగ్

జిప్‌లాక్ బ్యాగ్‌లో నిల్వ చేయడం వల్ల కూడా పచ్చిమిర్చి ఎక్కువకాలం ఫ్రెష్ గా ఉంటుంది.

ఫ్రీజ్ చేయవచ్చు

పచ్చిమిర్చిని మొత్తంగా లేదా ముక్కలుగా చేసి ఫ్రీజర్‌లో నిల్వ చేయవచ్చు. ఇలా చేస్తే చాలా రోజుల వరకు పాడవకుండా ఉంటాయి.

వెనిగర్ వాడొచ్చు

కొద్ది మొత్తంలో వెనిగర్ కలపడం వల్ల కూడా పచ్చిమిర్చి త్వరగా పాడవకుండా ఉంటాయి.

తేమ ఉండకూడదు

చల్లదనం, తేమ లేని ప్రదేశాల్లో నిల్వ చేయడం వల్ల పచ్చిమిర్చి పాడవకుండా ఉంటాయి. కానీ ఇలా ఎక్కువ రోజులు నిల్వ చేయలేం.

ఆరబెట్టాలి

కడిగిన తర్వాత పచ్చిమిర్చిని బాగా తుడిచి ఆరబెట్టాలి. పూర్తిగా ఆరిన తర్వాతే ఫ్రిజ్‌లో నిల్వ చేయాలి.

