ప్రస్తుతం వేవీ స్టైల్ గాజులు బాగా ట్రెండ్ అవుతున్నాయి. ఇవి మీ చేతులకు మోడ్రన్ లుక్ ఇస్తాయి. కాలేజీకి వెళ్లే అమ్మాయిలకు ఈ డిజైన్ పర్ఫెక్ట్ ఛాయిస్.
చిన్నచిన్న తెల్ల రాళ్లు పొదిగిన ఈ బంగారు గాజులు డైలీవేర్ కు సూపర్ గా సెట్ అవుతాయి. ఇవి మీకు మంచి స్టైలిష్ లుక్ ఇస్తాయి.
హెవీ డిజైన్లు ఇష్టపడని వారికి ఇలాంటి ప్లెయిన్ బ్యాంగిల్స్ బెస్ట్ ఆప్షన్. ఇవి తక్కువ బరువుతో వస్తాయి. చూడటానికి సింపుల్ గా, చాలా అందంగా ఉంటాయి.
టెంపుల్ జ్యువెలరీ ఎప్పుడూ చాలా ఆకర్షణీయంగా ఉంటుంది. తెలుపు, ఆకుపచ్చ, గులాబీ రంగు రాళ్లు పొదిగిన ఈ హెవీ డిజైన్ గాజులు అన్ని శుభకార్యాలకు చక్కగా నప్పుతాయి.
రాళ్లు, ముత్యాలతో డిజైన్ చేసిన ఈ గాజులు వేసుకుంటే చేతులు నిండుగా కనిపిస్తాయి. కొత్త మోడల్స్ ట్రై చేయాలనుకునే వారికి ఇవి బెస్ట్ ఆప్షన్.
సింపుల్ అండ్ స్టైలిష్ లుక్ కోరుకునే వారికి ఈ గాజులు మంచి ఎంపిక. వీటిని మట్టి గాజులతో కలిపి వేసుకుంటే చేతులకు మరింత అందం వస్తుంది.
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