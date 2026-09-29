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చీరలపైకి అదిరిపోయే లాంగ్ గోల్డ్ హారం డిజైన్లు చూసేయండి

life Sep 29 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:Arshi Jewellery
Telugu

లాంగ్ లక్ష్మీ హారం

పెద్ద లక్ష్మీదేవి లాకెట్ ఉన్న ఈ లాంగ్ హారం పట్టుచీరలకు పర్ఫెక్ట్ మ్యాచ్. దీనికి మ్యాచింగ్ జుంకాలు పెట్టుకుంటే మీ మెడ నిండుగా, ఎంతో అందంగా కనిపిస్తుంది.

Image credits: Arshi Jewellery
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లేయర్ లాంగ్ హారం

సింగిల్ లేయర్ కాకుండా డబుల్ లేయర్ ఉన్న హారం మీరు ట్రై చేయండి. ఇది వేసుకుంటే మెడకు వేరే నెక్లెస్ అవసరం లేదు. మీకు ఇది మంచి హెవీ లుక్ ఇస్తుంది.

Image credits: Arshi Jewellery
Telugu

ట్రెండీ కాసులపేరు

మార్కెట్లో ఎన్ని డిజైన్లు వచ్చినా కాసుల పేరు క్రేజ్ వేరు. పాత మోడల్ కాకుండా కాస్త ట్రెండీగా ఉండే ఈ డిజైన్ చీరలపైకి చాలా బాగుంటుంది.

Image credits: Arshi Jewellery
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లేయర్డ్ చైన్ హారం

తక్కువ బరువులో హారం కావాలనుకునే వారు గుండ్లతో ఉన్న చైన్ డిజైన్ ఎంచుకోవచ్చు. చీర మీదకు ఇది నిండుగా కనిపించడమే కాకుండా మంచి లుక్ ఇస్తుంది.

Image credits: Arshi Jewellery
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ముత్యాల హారం

తక్కువ బంగారంతో హెవీ లుక్ కావాలంటే ముత్యాల డిజైన్ బెస్ట్ ఆప్షన్. కింద హెవీ లాకెట్, పైన నాలుగు ముత్యాల వరుసలతో ఇది చాలా అందంగా ఉంటుంది.

Image credits: Arshi Jewellery
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హెవీ లక్ష్మీ హారం

పెళ్లికూతుళ్లకు ఈ హెవీ లక్ష్మీదేవి హారం అద్భుతంగా సెట్ అవుతుంది. టెంపుల్ జ్యువెలరీ కాబట్టి రిచ్ లుక్ వస్తుంది. మ్యాచింగ్ జుంకాలతో ఇది మరింత అందంగా కనిపిస్తుంది.

Image credits: Arshi Jewellery
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స్టోన్ హారం

బంగారంతో పాటు ఏడీ స్టోన్స్ కలిసిన ఈ హారం మంచి క్లాసీ లుక్ ఇస్తుంది. ఒరిజినల్ బంగారం కొనలేకపోతే, ఆర్టిఫిషియల్ మోడల్స్ కూడా మార్కెట్లో ఈజీగా దొరుకుతాయి.

Image credits: Arshi Jewellery
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ట్రెండీ లాంగ్ హారం

ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ఇలాంటి లాంగ్ హారాలు బాగా ట్రెండ్ అవుతున్నాయి. హెవీ డిజైన్లు ఇష్టపడని వారు ఈ సింపుల్ మోడల్ ఎంచుకోవచ్చు. ఫంక్షన్లకు ఇది బెస్ట్ ఛాయిస్.

Image credits: Arshi Jewellery
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మామిడి పిందెల హారం

కాసుల పేరు తర్వాత మామిడి పిందెల హారానికి ఫుల్ డిమాండ్ ఉంది. మోడ్రన్ టచ్ తో వచ్చిన ఈ డిజైన్ ఒక్కటి మెడలో వేసుకుంటే వేరే నగలు అవసరం లేదు.

Image credits: Arshi Jewellery
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పచ్చల హారం

కేవలం బంగారం మాత్రమే ఇష్టపడని వారు పచ్చలు, రూబీ, కుందన్స్ కాంబినేషన్ హారాలు ఎంచుకోవచ్చు. ఇవి మీకు ఎంతో క్లాసీ, ఎలిగెంట్ లుక్ ఇస్తాయి.

Image credits: Arshi Jewellery
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గుట్టపూసలు

ఆ మధ్య బాగా ట్రెండ్ అయిన గుట్టపూసల హారం క్రేజ్ ఇంకా తగ్గలేదు. పట్టుచీరల మీదకు ఈ హారం వేసుకోవడానికి మహిళలు ఇప్పటికీ ఎంతో ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు.

Image credits: Arshi Jewellery
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ఏడీ స్టోన్ హారం

బంగారం, ఏడీ స్టోన్స్ కలయికతో వచ్చిన ఈ హారం నైట్ పార్టీలకు పర్ఫెక్ట్. మెడలో వేసుకుంటే ఇది మీకు ఎంతో క్లాసీ లుక్ తో పాటు అందాన్ని ఇస్తుంది.

Image credits: Arshi Jewellery

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