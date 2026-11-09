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అల్లం టీ తాగడం వల్ల మీలో కలిగే మార్పులు ఇవే

life Nov 09 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:Getty
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జీర్ణక్రియకు మేలు

రోజూ అల్లం టీ తాగితే జీర్ణక్రియ మెరుగుపడుతుంది. కడుపు ఉబ్బరం, అజీర్తి, మలబద్ధకం వంటి సమస్యలు రాకుండా ఉంటాయి.

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కీళ్ల నొప్పులు

కీళ్లవాతం, కీళ్ల నొప్పులు ఉన్నవారిలో అల్లం టీ అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. 

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రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుదల

అల్లంలో రోగనిరోధక శక్తిని పెంచే గుణాలు అధికం. ఇది రోగనిరోధక వ్యవస్థను బలోపేతం చేస్తుంది. జలుబు, దగ్గు రాకుండా అడ్డుకుంటుంది.

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గుండె జబ్బుల ప్రమాదం

ప్రతిరోజూ అల్లం టీ తాగడం వల్ల గుండె ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది.

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షుగర్ స్థాయిలు తగ్గుతాయి

మధుమేహం ఉన్నవారిలో రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను తగ్గించే శక్తి  అల్లం టీకి ఉంది.

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మెదడు పనితీరు కోసం

అల్లం టీ వల్ల మెదడు పనితీరు మెరుగుపడుతుంది. మతిమరుపు సమస్య రాకుండా ఉంటుంది.

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నెలసరి సమయంలో

నెలసరి సమయంలో వచ్చే నొప్పిని తగ్గించడంలో అల్లం టీ సహాయపడుతుంది. 

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ఆకలిని తగ్గిస్తుంది

శరీర బరువును నియంత్రించడంలో అల్లం టీ ఎంతో సహాయపడుతుంది.  ఆకలిని తగ్గిస్తుంది.

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