రోజూ అల్లం టీ తాగితే జీర్ణక్రియ మెరుగుపడుతుంది. కడుపు ఉబ్బరం, అజీర్తి, మలబద్ధకం వంటి సమస్యలు రాకుండా ఉంటాయి.
కీళ్లవాతం, కీళ్ల నొప్పులు ఉన్నవారిలో అల్లం టీ అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది.
అల్లంలో రోగనిరోధక శక్తిని పెంచే గుణాలు అధికం. ఇది రోగనిరోధక వ్యవస్థను బలోపేతం చేస్తుంది. జలుబు, దగ్గు రాకుండా అడ్డుకుంటుంది.
ప్రతిరోజూ అల్లం టీ తాగడం వల్ల గుండె ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది.
మధుమేహం ఉన్నవారిలో రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను తగ్గించే శక్తి అల్లం టీకి ఉంది.
అల్లం టీ వల్ల మెదడు పనితీరు మెరుగుపడుతుంది. మతిమరుపు సమస్య రాకుండా ఉంటుంది.
నెలసరి సమయంలో వచ్చే నొప్పిని తగ్గించడంలో అల్లం టీ సహాయపడుతుంది.
శరీర బరువును నియంత్రించడంలో అల్లం టీ ఎంతో సహాయపడుతుంది. ఆకలిని తగ్గిస్తుంది.
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