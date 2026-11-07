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పండగలు, ప్రత్యేక సందర్భాల కోసం బెస్ట్ సల్వార్ సూట్స్!

life Nov 07 2026
Author: Kavitha G Image Credits:Instagram
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ఫ్లోరల్ డిజైన్ సల్వార్ సూట్

గ్రాండ్ లుక్ కోరుకునేవారికి ఈ బనారసి సల్వార్ సూట్ బెస్ట్ ఛాయిస్. పెళ్లిళ్లు, రిసెప్షన్లు, పండగ వేడుకల్లో అందంగా మెరిసిపోవచ్చు.

Image credits: instagram
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స్ట్రెయిట్ కట్ సల్వార్ సూట్

సింపుల్, ఎలిగెంట్ లుక్ కోసం స్ట్రెయిట్ కట్ సూట్స్ ట్రై చేయవచ్చు. ఆఫీస్ వేడుకలు, పండగలు, ఫ్యామిలీ మీటింగ్స్ కి ఇవి చక్కగా సరిపోతాయి.

Image credits: instagram
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రాయల్ బ్లూ సల్వార్ సూట్

మోడ్రన్ టచ్‌తో పాటు ట్రెడిషనల్ లుక్ కావాలంటే రాయల్ బ్లూ సల్వార్ సూట్ మంచి ఎంపిక. లేస్ డిజైన్ దుపట్టా సూట్ అందాన్ని మరింత పెంచుతుంది.

Image credits: instagram
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యెల్లో సల్వార్ సూట్

యెల్లో సల్వార్ సూట్స్ క్లాసీ, రిచ్ లుక్ ఇస్తుంది. పండగలు, పూజలు, శుభకార్యాలకు ఇవి అద్భుతమైన ఎంపిక.

Image credits: instagram
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ట్రెండీ సల్వార్ సూట్

కాలర్ నెక్ తో డిఫరెంట్ ప్యాటర్న్ లో డిజైన్ చేసిన ఈ ట్రెండీ సల్వార్ సూట్ నేటితరం అమ్మాయిలకు బాగుంటుంది. స్టైలిష్ లుక్ ఇస్తుంది.

Image credits: instagram
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గ్రీన్ సల్వార్ సూట్

ఎంబ్రాయిడరీ దుపట్టాతో ఉన్న ఈ గ్రీన్ బనారసి సల్వార్ సూట్ వేసుకుంటే అందంగా కనిపిస్తుంది. మ్యాచింగ్ జ్యువెలరీతో లుక్ అదిరిపోతుంది.

Image credits: instagram
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షైనింగ్ సల్వార్ సూట్

నెట్టెడ్ దుపట్టా, మంచి షైన్‌తో ఉన్న ఈ సూట్ పండగలు, సంప్రదాయ వేడుకలకు ఎలిగెంట్ లుక్ ఇస్తుంది. నైట్ ఫంక్షన్లకు బాగుంటుంది.

Image credits: instagram

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